Michelle Jenner contesta muy contundente a quien le pregunta si está embarazada tras ver sus fotos en bikini

Hay que estar muy seguro cuando a una mujer le preguntas si está embarazada. Si es porque simplemente ha comido un poco más de lo habitual y ha cogido peso, puedes crear una reacción de malestar considerable. Más, si la barriga es la de una mujer que ha dado a luz y ha pasado por un embarazo como es el caso de Michelle Jenner que, eso sí, tras dos años se ha recuperado a la perfección.

La actriz ha pasado unos días de relax en la playa. Ahora que se acerca el fresquito hay que aprovechar los últimos coletazos del buen tiempo y despedirse del verano como se merece.

Ha compartido un par de fotografías en las que podemos verla con un bikini blanco y una camisa de manga larga por encima. En seguida llegaban los piropos de sus amigas y conocidos.

Goya Toledo: Que Bella!!!!

Esther Acebo: Qué guapísima! ❤️

Álvaro Gango: 🤍🤍🤍 ¡bonita!

Inma Cuesta: Cañón del colorado 🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥

Silvia Abascal: Faro!!! 💫

Nathalie Poza: ❤️❤️❤️❤️

Las dudas del embarazo

Pero también había quien hacía referencia a un posible embarazo. Hay que recordar que Michelle Jenner llevó en la más absoluta discreción su primer embarazo. No supimos que iba a ser madre hasta que lo fue.

En julio de 2019 dio a luz a su pequeño Hugo y ahora algunos se plantean si está preparada para darle un hermanito o hermanita. “Bebé a bordo????”, le preguntaba uno de sus seguidores. Ella no ha dudado en contestar de la manera más contundente posible.

“😳 más bien un señor bogavante y patatas con huevos.. y lo que viene siendo un cuerpo de mujer normal. 😉”, contestaba dejando claro que esas referencias a su cuerpo no las entendía del todo bien.

Así que no, no está embarazada de nuevo, simplemente está disfrutando de las cosas buenas de la vida y mostrándose tal y como es, que no es de las que suele ir tirando de edición y filtros para mostrar a otra Michelle.