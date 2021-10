‘Secret Story’: Adara desvela su macabro y sexual secreto (y Gianmarco aclara si participó en él)

Adara se incorporó a Secret Story en condiciones muy poco comunes. Después de que Sofía Cristo fuese expulsada por agredir a Miguel Frigenti, el reality de repente se encontró con una vacante en su casting. Y ella, que había sido invitada tan solo por una semana, acabó siendo concursante de pleno derecho del programa.

La ganadora de GH VIP 7 era una apuesta redonda para el programa, pues tiene experiencia en realities, mucha caña que repartir y alguna que otra conexión con ciertos concursantes. Eso sí, solo le faltaba un detalle para estar en igualdad de condiciones que sus demás compañeros: tener un secreto que ocultar durante su estancia en la casa.

Aunque se ha hecho de rogar, la madrileña ha revelado su gran misterio justo después de que Miguel Frigenti y Sofía Cristo contasen el suyo en la entrega del reality presentado por Jordi González. Lo hacía apartada de los demás, para guardar la obvia intimidad que requiere, con conexión directa a plató:

Este es el secreto que tiene que guardar Adara, ¿lo descubrirán sus compañeros? 🤔🤔 #SecretNoche4 pic.twitter.com/AQARGIPZXH — Secret Story. La Casa de los Secretos (@SecretStory_es) October 3, 2021

Algo avergonzada, la nueva concursante revelaba su secreto en directo sin hacer esperar demasiado a la audiencia. "Hice el amor en un tanatorio", desvelaba antes de ponerse las manos en la cara esperando la respuesta de los colaboradores del debate. Lógicamente, la polémica no tardó en producirse.

Han sido las peculiares condiciones de Adara como concursante han hecho que tenga que confesar su secreto al poco de entrar a la casa en vez de en el momento de su marcha. La audiencia sabría identificarlo al momento al añadirlo a la lista oficial de secretos, aunque en el caso de sus compañeros es distinto.

Por suerte, el programa dispuso que sus concursantes descubriesen nuevos secretos semana tras semana. Así, el secreto de Adara ha sido desubierto -sin vincularlo a ella, obviamente- junto a 'Fui Kelly' y 'Viví en un centro de menores porque mi madre me abandonó'. Los Gemeliers han corrido al pulsador para registrar un secreto, aunque no ha sido ninguno de ellos. Los gemelos han apostado por que 'En la infancia me llamaban bola de sebo con patas' corresponde a Sandra Pica.

La confesión de Gianmarco

Cuando se desvelaba su secreto, todo el mundo ponía el ojo en uno de los colaboradores del programa. Gianmarco Onestini, que va como defensor de su hermano Luca, empezó una relación con Adara desde el paso de ambos por GH VIP 7 hace tres años. Ante la naturaleza sexual del secreto de ella, el italiano rápidamente negaba con la mano tener que ver nada que ver en ese episodio pasional.

Su explicación fue todo lo que necesitaba para desvincularse de la historia, pues el también exsuperviviente contó que tiene máximo respeto por los funerales. Con esto, parece que se preservará la identidad del amante con el que protagonizó ese encuentro, aunque de tratarse de alguno de sus ex más mediáticos volvería sin duda a copar titulares.