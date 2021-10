‘Secret Story’: Fiama, la última expulsada, es recibida muy ardientemente por Sofía Cristo

Esta semana la expulsión en Secret Story estaba entre Cristina Porta y Fiama. La canaria tenía claro que era ella la que tenía el porcentaje más alto de votos. Antes de abrir el sobre, Jorge Javier Vázquez, le hacía una serie de preguntas para caldear el ambiente.

“Fiama, si sales expulsada, ¿sabes quién está en plató?”, preguntaba. “Espero que mi madre”, respondía la concursante. “Sofía”, recibía como respuesta. Fiama aplaudía y aseguraba que le parecía bien. “¿Te apetece verla?”, seguía preguntando Jorge Javier. A lo que ella aseguraba que sí. “¿Te apetecería tomarte una copa con ella?”, insistía el presentador. “Y dos y tres”, aseguraba ella. Y ya, por último, era más directo: “¿Te pone Sofía?”. La respuesta era contundente: “Por supuesto, lo he dicho siempre”.

Tras el momento de tensión por desvelar el nombre de la expulsada, Fiama acababa confirmando sus sospechas y escuchaba su nombre. Jorge Javier volvía a conectar con ella para seguir haciendo de celestino. No dudaba en preguntarle si había posibilidades entre ellas.

Tonteo máximo

“Yo con ella me llevo muy bien. No sé en qué punto está ella ni en qué punto estoy yo en cuanto a relaciones que tenemos cada una, así que, ya veremos”, contestaba. El presentador, muy metido en el juego le preguntaba si había alguna canción especial que quisiese al entrar en plató, tipo Mujer contra mujer.

Finalmente, Fiama llegó al plató y hubo encuentro e intercambio de piropos. La expulsada llegaba con un mono con mucho brillo mientras que Sofía estaba en chándal. “Tú estás guapa siempre”, le decía Fiama quitándole importancia a su estilismo de la noche.

Jorge Javier le informaba de que Sofía está más soltera que antes. "Tenía algo especial pero la conclusión que he sacado es que no puedes tener una persona especial si no eres especial para ella", reflexionaba Sofía sobre su situación.

Fiama tras preguntarle a su madre en qué punto estaba ella, y tras contestarle ella que no tenía novio y “está todo perfecto”, se dirigía a Sofía para asegurarle que “ya hablaremos”.

Por lo visto Fiama había comenzado una relación con un chico del que reconocía no recordar su cara. Ahora estaba en Valencia y necesitaba verlo para saber qué siente. Cuando Jorge Javier le decía que el chico estaba muy lejos, ella aseguraba que “Sofi está más cerca, la verdad”.

“La verdad es que es una fantasía”, reconocía Sofía que aseguraba que su casa estaba muy cerca, a tres kilómetros. Cuando Jorge Javier aseguraba que era una casa muy apañada, Fiama preguntaba por la cama y por qué tal era, lo que despertaba las risas de todo el plató. Tonteo máximo entre dos chicas que todavía no sabeos hasta dónde llegarán.

Y entre bromas y risas el tonteo evidenció que había cierta atracción entre ellas.