‘Amor a segunda vista’, la serie turca que llegará a Telecinco y nos hará recordar ‘Mujer’ y ‘Mi hija’

Las cadenas siguen apostando por las series turcas que han supuesto el fenómeno de ficción en los últimos meses. Aunque la mayor parte se emiten en los canales secundarios de las principales cadenas, se reservan algunas para las generalistas.

Mediaset intentó llevar al primer time Love is in the air y Mi hogar, mi destino, pero los resultados no fueron los esperados y volvieron a su lugar de nicho, al canal femenino Divinity. Ahora lo va a volver a intentar con Amor a segunda vista.

La nueva serie turca se estrenó el pasado viernes a las once de la noche en Divinity y la acogida fue excelente. El lunes empezó su emisión diaria a las 17.30h. Se convirtió en el mejor estreno de una telenovela turca en el canal femenino de Mediaset. Lidera así, su franja de emisión entre las temáticas y recupera las audiencias de otras series que se emiten antes y después. Compite con Tierra amarga en Antena 3 y parece que no le va nada mal.

Las claves de esta nueva serie

Una de las claves de la serie está en el reparto que nos trae dos rostros que ya enamoraron a muchos en otras series turcas. Por un lado, tenemos a Özge Özpirinççi, Bahar en Mujer, que logró a consolidar este fenómeno. Le acompaña Buğra Gülsoy, el conocido Demir en Mi hija.

En esta ocasión, ella da vida a Zeynep Taşkın, una joven que vive feliz con su padre y su tía y que ve cómo su vida da un giro inesperado tras quedarse embarazada y descubrir que su novio no se hará cargo, así que, se convierte en madre soltera.

Él, da vida a Fatih Şekercizade, un joven millonario comprometido con una mujer a la que no ama y con la que se casará por obligación de su familia. A ninguno le ha ido bien en el amor, pero está a punto de cambiar, ¿o no?

Fatih y Zeynep son dos desconocidos que coinciden en un vuelo de regreso a Estambul. Abandonan Estados Unidos para hacer frente a sus obligaciones familiares. Su encuentro casual cambiará completamente sus vidas cuando cansados de las críticas de su entorno deciden fingir que están casados. ¿Será solo una farsa o tendrá algo de verdad?

Más de 30 países ya han emitido esta serie que tiene 59 capítulos repartidos en dos temporadas que se grabaron entre Estambul y Estados Unidos.

De momento no sabemos cuándo comenzará su emisión en Telecinco ni cuánto durará, pero la promoción ya está puesta en marcha y pinta bastante bien para esta comedia romántica que ya ha empezado a despertar suspiros.