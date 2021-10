Aerosmith: La noche en la que los ‘Gemelos Tóxicos’ sufrieron graves heridas en la ‘Ciudad del Amor Fraternal’

"Nos afectó mucho y nos cabreó tremendamente". Posiblemente, Aerosmith todavía arrastre las secuelas psicológicas del grave incidente que vivieron durante un concierto en Filadelfia. Existen discrepancias en cuanto a la fecha que sucedió: tuvo lugar en una de las dos actuaciones que dieron en dicha ciudad el 9 y 10 de Octubre de 1977. Una de las 20.000 personas que llenaban el recinto en uno de esos días, arrojó un potente petardo M-80 sobre el escenario. El explosivo casi dejó ciego a Steve Tyler y reventó una arteria de la mano izquierda de Joe Perry. Cancelaron la gira y rechazaron regresar a la Ciudad el Amor Fraternal durante algún tiempo. Aunque sabían que era algo que podía ocurrir, "no estábamos preparados cuando ocurrió".

Los 'Gemelos Tóxicos'

En 1977, Aerosmith había publicado cuatro álbumes, los dos últimos (Toys in the attic de 1975 y Rocks de 1976) les había catapultado a lo más alto. Cuando empezaron a grabar el siguiente disco, Draw the line, su vida de excesos, unido a sus constantes giras y el abuso de drogas, empezó a pasarles factura. El guitarrista Joe Perry admitía en el libro de memorias de la banda 'Walk this way': "Éramos adictos a las drogas que coqueteaban con la música, más que músicos que coqueteaban con las drogas. Draw the line no lo hicimos juntos porque ya no éramos un grupo unido".

Los 70's y los 80's fueron años turbulentos para Aerosmith. Se les consideraba los 'chicos malos de Boston' y Tyler y Perry se habían ganado el apelativo de 'Toxic Twins' (los gemelos tóxicos). Hacían giras 'non-stop' y solo paraban cuando tenían que grabar. A veces, ni eso. Porque cuando el grupo emprendió la etapa norteamericana del tour Draw the line, el álbum todavía no estaba terminado. Coincidiendo con el arranque de los conciertos, solo había salido el primer single de título homónimo. Después de una larga demora, el quinto disco del grupo salió a principios de Diciembre.

Después de cuatro conciertos en los estados de Kentucky, Ohio, Wisconsin e Indiana, le llegó el turno a Pensilvania. Los días 9 y 10 de Octubre de 1977, el quinteto tenía una cita con el público de la Ciudad del Amor Fraternal. La banda que actuaba como telonera de esos shows era Styx. La prensa local lo anunciaba así: "Aerosmith y Styx, dos de los grupos de hard rock más populares del país, aparecerán en concierto en The Spectrum a las 7 p.m. el 9 de Octubre y a las 8 p.m. el 10 de Octubre".

La córnea de Tyler abrasada y la arteria de la mano de Perry reventada

Steven Tyler y Joe Perry, junto al bajista Tom Hamilton, el guitarrista Brad Whitford y el batería Joey Kramer salieron al escenario del Spectrum. Completaron el repertorio del concierto y se marcharon. Cuando regresaron para hacer el primer bis, alguien del público arrojó un petardo sobre la banda. Brad Whitford describió la escena en una entrevista en la revista Goldmine: "Volvíamos al escenario para hacer un bis. Yo subía las escaleras justo tras Steven (Tyler) y Joe (Perry) y sentí el estruendo del petardo. Steven inmediatamente se cubrió la cara y había sangre saliendo a borbotones de la mano de Joe, literalmente. Así que rápidamente nos dirigimos a la sala de urgencias".

El incidente abrasó la córnea de Tyler, que sufrió visión borrosa durante un tiempo, y reventó una arteria de la mano de Perry, además de causarle graves quemaduras. Y forzó a la banda a apartarse de la carretera por un tiempo.

Aerosmith en noviembre de 1977 / Ron Pownall/Getty Images

'¡Que os jodan Filadelfia!'

Una persona del público contaba lo ocurrido: "Era mi primer concierto. No parecía que Aerosmith se estuviera entregando, parecían confusos. Entonces, algún estúpido idiota que estaba a un metro y medio de mí lanzó un M-80 al escenario y Joe Perry dijo '¡Que os jodan Filadelfia!' y se marchó".

"Esto es algo que la banda casi esperaba desde hacía mucho tiempo, pero aún así no estábamos preparados cuando ocurrió", reveló Tom Hamilton en la revista Rolling Stone. Comprensiblemente enfadados, Aerosmith declinó ofertas para regresar a Filadelfia durante algún tiempo. "Tengo que decir que nos afectó mucho y nos cabreó tremendamente. Tuvimos algunas ofertas para regresar y las rechazamos", decía Whitford.

La prensa contó así lo ocurrido: "Aerosmith ha cancelado algunos conciertos previstos para Octubre cuando un petardo gigante fue arrojado sobre el escenario en el primero de los dos conciertos programados en el Spectrum de Filadelfia... Una vena de la mano izquierda de Perry (con la que toca la guitarra) sufrió un corte y rápidamente le llevaron al hospital donde recibió varios puntos de sutura. Fragmentos del petardo entraron en los ojos de Tyler y quemaron su cornea. Después de recibir atención médica, se puso un parche en el ojo".

"Perry y Tyler no soportaban verse el uno al otro"

Así fue como, poco después de empezar, la gira 'Draw the line' se interrumpió hasta finales de Octubre. Tyler aprovechó para poner las voces finales al álbum que, según diría Perry posteriormente fue "el principio del fin".

Cuando el tour arrancó de nuevo, personas cercanas al grupo aseguraban que Steve y Joe iban derechos al borde del precipicio. "Su comportamiento errático ocasionado por las drogas convirtió la gira en un circo de tres carpas", reveló Tom Hamilton en la revista People. "Antes y después de los conciertos, los miembros de la banda se retiraban a sus vestuarios para hacerse sus propias drogas. Perry y Tyler no soportaban verse el uno al otro".

Aerosmith - Draw The Line (Live Texxas Jam '78)

"Esto explota, esto realmente da asco"

Aquella gira 77/78, no fue fácil para Aerosmith. En el backstage, después de un concierto en el Giants Stadium de Nueva Jersey, se oyó a un Perry infeliz y abatido murmurando: "Esto explota, esto realmente da asco". "Estás en el escenario, feliz, y tan pronto como te marchas, empiezas a odiarlo todo hasta la siguiente ciudad y el siguiente concierto. Tío, odio esta mierda". En ese concierto del Giants, mientras la banda actuaba frente a 50.000 personas, un rollo de papel higiénico voló sobre la audiencia y fue derecho a la cabeza de Tyler. Instintivamente, el cantante se retiró a la parte trasera del escenario. "Realmente no te lo lanzan a ti", dijo después. "Solo quieren ver lo que pasa, cómo reacciona una estrella del rock, quieren ver si eres un ser humano auténtico".

Aunque sus representantes lo negaban, las drogas y las fricciones internas estaban destrozando al grupo. "Nos encerramos en nosotros mismos" explicaba el cantante. "Cuando terminé ese tour, recuerdo que me despertaba en mi propia casa sin saber dónde estaba y llamaba al servicio de habitaciones en el teléfono de mi casa".

44 años después, los incombustibles Aerosmith siguen viviendo en la carretera y ya han anunciado fechas para su gira europea de 2022. El 4 de junio estarán en el Estadio Wanda Metropolitano de Madrid.