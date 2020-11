El día que Steven Tyler se fue y no se fue de Aerosmith

Hace ahora 11 años los titulares de la prensa musical internacional anunciaban que Steven Tyler dejaba Aerosmith. No, no era un bulo. Ni un rumor. Los medios citaban declaraciones del guitarrista de la banda, Joe Perry: "Steven se ha marchado, es todo lo que puedo decir". Solo un día después, el carismático vocalista hizo una aparición sorpresa y lo desmintió. Todo quedó en un susto.

Fue Steven Tyler quien diseminó la semilla de la impactante noticia cuando afirmó que se estaba preparando para centrarse en su carrera como solista. Lo dijo en una entrevista con la revista musical británica Classic Rock: "Todavía no sé lo que voy a hacer, pero definitivamente va a ser algo de Steven Tyler, trabajar con mi propia marca, la marca Tyler".

A continuación, el 9 de Noviembre de 2009, medios como The New York Times publicaban: "Aerosmith dice que Steven Tyler ha abandonado a la banda". Se hacían eco de una entrevista del guitarrista principal del grupo, Joe Perry, en The Vegas Sun, en la que confirmaba que el cantante se había ido después de un concierto en Abu Dabi: "Steven se ha marchado, es todo lo que puedo decir. No sé nada más que eso".

Además, el cantante, en un gesto habitual en él, no respondía a sus llamadas: "No ha tenido contacto conmigo o con los otros miembros de la banda. Es conocido por eso. Es una cosa que he aprendido viviendo con él. Yo intento pasarlo por alto", decía Joe

Joe Perry se enteró por Internet

Joe Perry se enteró de los planes de su compañero a través de Internet y manifestó su incomprensión: "Me bajé del avión hace dos noches. Leí en Internet que Steven iba a dejar la banda. No sé por cuánto tiempo, indefinidamente o lo que sea. No sé nada más que eso”

En Twitter, los comentarios de Perry sonaban a coletazos de una ruptura sentimental: "¿Y qué pasa con nuestros fans?, con la gente que también le adora y le ha llevado adonde ahora está. ¿Después de 40 años? La última vez que le llamé, me colgó".

Joe también señaló que Aerosmith llevaba años temiendo la salida del cantante. "Obviamente, no ha dado el 100% desde hace mucho tiempo. Francamente, los últimos meses no he querido mover las cosas. No quiero que se cancele ningún concierto más. Por la razón que sea, no queríamos llamarle o cabrearle. Simplemente lo hemos dejado estar". Y se quejaba: "Para menospreciar a sus hermanos hasta el punto de descubrir sus planes en Internet… es como ‘¡Hasta luego, Bud!’. Todavía me preocupo por él como persona o, al menos, como a la persona que conocí. Pero las cosas han cambiado".

Aerosmith hubiera seguido... pero Tyler dió marcha atrás

La intención de Aerosmith era la de continuar, con o sin su carismático vocalista: "Somos una banda potente, como una locomotora de vapor. No podemos ignorar 40 años de cuatro tipos que tocan muy bien. Estamos muy compenetrados, y no pienso dejar que eso se eche a perder. Aún no sé qué camino tomaremos, pero seguramente acabaremos buscando un nuevo vocalista. Probablemente encontraremos a alguien y podremos llevar a Aerosmith a otro nivel" dijo Joe Perry.

No hizo falta que Aerosmith buscara a otro vocalista. El 10 de Noviembre de 2009, solo un día después del anuncio de su salida, Tyler irrumpió en el escenario cuando concluía un concierto de The Joe Perry Project en Nueva York. Dirigiéndose al público, anunció: "Nueva York, quiero que sepáis que no me marcho de Aerosmith". A continuación, interpretó junto al guitarrista Walk this way y abandonó el escenario.

Steven Tyler ha tenido que desmentir otras veces que no se marchaba de Aerosmith. La penúltima fue en 2016, cuando trabajaba en un disco de música country en solitario y lanzó el single Red white and you. La banda pensó entonces que ese giro del cantante significaba el fin de Aerosmith. Steve, una vez más, lo negó en el show de Howard Stern: "Joey dice que me marcho de Aerosmith para hacer country, lo que es la cosa más estúpida del planeta. Yo nunca dejaría Aerosmith".

Aunque los rumores sobre el futuro incierto de la banda o el abandono de Tyler han estado presentes con frecuencia, lo cierto es que ahí siguen. En 2020, iban a conmemorar su 50º aniversario sobre los escenarios y tenían previsto hacer una gira. Pero los conciertos se cancelaron debido a la pandemia mundial originada por el COVID-19. Las fechas de la gira europea se retomarán en el verano de 2021. O no.