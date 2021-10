Jesy Nelson debuta en solitario en ‘Boyz’ junto a Nicki Minaj

Desde que abandonó Little Mix hace un año, Jesy Nelson ha dado mucho que hablar. La cantante británica anunciaba que dejaba el grupo tras ocho años debido a la presión que suponía estar expuesta a los medios continuamente. La joven aseguraba que necesitaba tomarse un descanso de la música y centrarse en sí misma para ser feliz.

Ahora la cantante ha vuelto a la industria musical con las pilas cargadas y apostando por su carrera en solitario. Dejando atrás su etapa como integrante de la girl band británica, Jesy ha inaugurado esta nueva era de la mano de una de las raperas más famosas del siglo XXI. Nada más y nada menos que Nicki Minaj.

Jesy ha contado con la estrella estadounidense para Boyz, su primer tema como solista. ¡Y tenemos que reconocer que tiene gancho! La cantante ha sacado todo su potencial en este debut en solitario en el que la cantante se ha pasado a rapear. De este modo, la voz de Nicki Minaj pega a la perfección.

Además, Jesy ha estrenado el single con un videoclip a la altura. Y es que Boyz apuesta todo a la magnífica coreografía del estribillo y que no va a ser nada fácil de imitar para aquellos usuarios de TikTok.

En Boyz, Jesy también saca su parte más humorística, protagonizando algunos momentos delirantes delante de las cámaras.

Nicky y Jesy ya coincidieron

Cabe recordar que no es la primera vez que Nicki Minaj y Jesy Nelson coinciden en una canción. En 2018, cuando Jesy todavía formaba parte de Little Mix, cantaron en Women Like Me.

Boyz sale solo unos días después de que Jesy Nelson confesara en la versión británica de la revista Gamour que lleva un año sin hablarse con Perrie Edwards, Jade Thirlwall y Leigh-Anne Pinnock, sus ex compañeras de Little Mix:

“No he hablado con las chicas en todo este tiempo. Durante años fuimos tan íntimas como si fuéramos hermanas, estábamos juntas cada hora del día durante semanas, compartiendo camas, riendo y llorando las cuatro durante las 24 horas del día, los 7 días de la semana y después... nada”.

¿Habrán escuchado las chicas su debut en solitario?