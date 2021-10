‘The Beatles: Get Back’: Llega en español el relato exclusivo de las sesiones de grabación de ‘Let It Be’

Este 13 de octubre por fin podremos tener en las manos The Beatles: Get Back, el libro que recoge el relato exclusivo contando por ellos mismos, de las sesiones de grabación de Let It Be que, además, llega acompañado de cientos de imágenes inéditas, incluidas fotos de Ethan A. Russell y Linda McCartney. Una de esas joyas que sabrán apreciar todos los coleccionistas y seguidores de una banda por la que no pasa el tiempo y que sigue ganando adeptos en las nuevas generaciones.

Se trata del primer libro oficial lanzado por Los Beatles desde The Beatles Anthology que fue un superventas en todo el mundo. Y tiene pinta de que este no se va a quedar atrás. Además, no llega solo.

Llegará coincidiendo con el lanzamiento del documental del oscarizado Peter Jackson, THE BEATLES: GET BACK, anunciado por Disney+ para los días 25, 26 y 27 de noviembre, en tres episodios de dos horas cada uno. De hecho, ha sido el director el que ha escrito el prólogo del libro.

En sus 240 páginas reproduce las conversaciones transcritas extraídas de más de 120 horas de grabación de las sesiones de estudio de la banda durante la creación de Let It Be con John, Paul, George y Ringo. Tres semanas que culminaron con su histórico concierto final en la azotea.

Un momento clave

Un viaje en el tiempo para convertirnos en testigos excepcionales de lo que ocurrió en enero de 1969, cuando comenzaba el último año de Los Beatles como banda. Su White Album todavía estaba en el número uno de las listas cuando el cuarteto se reunió en Londres para un nuevo proyecto, titulado inicialmente como Get Back.

Durante 21 días, primero en Twickenham Film Studios y luego en sus nuevos Apple Studios, documentaron con cámaras y grabadoras todo el trabajo diario, con los ensayos de una gran cantidad de canciones tanto nuevas como antiguas, preparando lo que será el mítico concierto de la azotea en el propio edificio de las oficinas de Apple Corps y que logró paralizar el centro de Londres.

Un momento clave en la banda que vivía sus tiempos más sombríos de desmoronamiento. “De hecho, este fue un momento productivo para ellos, cuando crearon algunos de sus mejores trabajos. Y es aquí donde tenemos el privilegio de presenciar sus primeros borradores, los errores, las desviaciones y digresiones, el aburrimiento, la emoción, la alegría y los avances repentinos que llevaron al trabajo que ahora conocemos y admiramos”, escribe el novelista Hanif Kureishi en la introducción del libro.

Estas sesiones de grabación finalmente dieron paso al álbum y la película Let It Be que se lanzaron en mayo de 1970.