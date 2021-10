Beatriz Luengo desvela la emotiva relación de Blas Cantó con los mariachis y nos da las claves de su Chanteíto

Chanteíto para un Ex, ese es el último single de Beatriz Luengo que, en esta etapa reivindicativa que está atravesando, tira de ironía para dejar claro que tras una ruptura es muy feo decirle a una mujer que ha sido una mantenida. Una canción de desamor que ha compuesto con su marido, Yotuel Romero.

“Del desamor salen grandes canciones que también escuchamos. Hay que escribir más canciones al desamor porque es donde la gente busca una cura, cuando estás enamorado todo fluye y no necesitas abrigarte en nada que te haga sentir mejor. Yo creo que las canciones de desamor hacen una función importante. Y como es una canción tan sarcástica… yo creo que el sarcasmo es una inteligencia de las emociones”, explica sobre la canción.

La pareja ha unido fuerzas y talento para crear esta canción que llega con mensaje. “Los dos siempre estamos en un camino de la música como utilidad. Yo ahora estoy muy emocionada con eso. Esa es la energía con la que todos los días me levanto, me maquillo, voy al estudio y digo, ‘venga’, porque la utilidad me emociona. Por ejemplo, Hawai Girl fue un tema que entró en las aulas y me pareció muy bonito que eso pasase, porque dentro del respeto más absoluto que le tengo a Maluma y a los compositores de ese tema es genial que exista una respuesta desde otro punto de vista y que podamos dialogar sobre ello”, explica.

En esta ocasión partió de un hecho real, el desamor no es propio sino de un amigo. “Mi mejor amigo desde la infancia, desde que bailábamos juntos a los 10 años se iba a casar y me pidió que le escribiera una canción para su boda y dos semanas antes le fueron infiel y en una tarde de dolor, patatas al limón y Paquita la del Barrio, le dije ‘tú no te preocupes que yo una canción te voy a escribir, pero ahora con la historia de manera diferente’”, relata.

“Le he escrito esta canción para su historia y he aprovechado para hacer un ejercicio que tenía muchas ganas de hacer, que es el de provocar que en una canción te digan el recurso ya muy utilizado de que a las mujeres se les diga ‘estoy contigo y te he comprado todo esto porque yo soy el que te mantengo’ que me da mucha rabia siempre ese discurso. No había tenido la posibilidad de plantear una respuesta como sería en la vida real. Yo creo que para cualquier chica del 20-21 que trabaja, porque hoy en día todo el mundo trabaja, daría este tipo de respuesta ante esta afirmación de ‘todo lo que tienes es porque yo te lo he regalado’”, asegura.

Es consciente de que últimamente está muy contestona y le encanta porque “en las respuestas viene el debate que es lo único que pretendo, poner sobre la mesa, desde mi humilde trinchera que es la música, yo creo que cada uno desde su lugar puede hacer muchas cosas, y el mío es la música y ese pequeñito porcentaje de mujeres compositoras que somos, tristemente, ver cómo genero un debate, al final las sociedades crecen por el debate. La democracia es un debate en sí, uno propone una cosa, otro otra y después cada uno elige. Los debates son importantes”.

Deja los temas de amor y frivolidad para cuando compone para otros artistas y es consciente de que posiblemente serán los que tengan más éxito comercial. Para ella se reserva la faceta más reivindicativa, la que crea debate social. Ella misma nos ha contado las claves de este Chanteíto para un Ex que tiene mucha subhistoria.

#1. Colaboración con Darell

“Darell es el Ex perfecto para una canción. Es divino, me ha encantado trabajar con él. Hemos podido dialogar mucho en el estudio, le he podido contar mi visión de lo que quería conseguir con la canción y él está de acuerdo con que las mujeres necesitaban una respuesta dentro de esas afirmaciones que a veces se hacen, a lo mejor sin saber lo que hay detrás. De Darell me encanta su voz, me encanta su talento, es una persona que compone todo él y eso lo valoro mucho a la hora de colaborar. Me gustan los urbanos que tiran sus letras ellos”.

#2. Presencia de mariachis

“He tenido muchos mariachis en mi vida, en un 90% ha sido Blas Cantó, que le encantan los mariachis y entonces todos sus cumpleaños son con mariachis. Mi suegra vino de Cuba a pasar unos meses, a ella le encanta la música mexicana y el día de la despedida Blas le mandó los mariachis para despedirla. Los mariachis han estado muy presentes, pero no fíjate… Yotuel no me ha mandado nunca unos mariachis. Desde aquí te digo: ‘Yotuel, mándamelos’ porque así cantamos Chanteíto para un Ex”.

#3. Cameo de Paquita la del Barrio

“La composición ha pasado por muchas corrientes dependiendo mucho de las trabas que la música se ha ido encontrando y de ciertos mecanismos que la composición se ha tenido que ir buscando para sonar en la radio. Durante muchos años se ha usado el doble sentido… la salsa tiene mucho de ese doble sentido”, asegura sobre el gran mérito de esta cantante que en una época de censura logró esquivarla y hablar con libertad.

“Le afirmé que me parecía muy valiente y que entendía que tenía que haber sido muy duro para ella y solamente se le aguaron los ojos y entendí en sus ojos y en su cabeza que hacía como si dijera ‘si tú supieras’. Es muy tímida, todo lo extrovertida que parece en sus letras en la cercanía es una mujer super tímida”.

#4. El vídeo

“El vídeo lo hicimos con Fernando Lugo, que es el director de casi todos los vídeos de Bad Bunny, él es mexicano. Desde el principio que unió al proyecto trajo a la mesa la estética. Yo lo único que quería reflejar era esa serenata que te hacen debajo de un balcón, pero una serenata enfadada. Me parecía interesante utilizar a los mariachis para una serenata de despecho”.