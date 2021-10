Lo último en Pop español: Dani Martín, C. Tangana, Aitana, y más

Nuestros artistas favoritos están continuamente lanzamiento sus nuevos proyectos que acaban arrasando en las listas de éxitos. Y nosotros, que no queremos perdernos ni un estreno musical, siempre estamos recopilándonos en una playlist para que así tú puedas disfrutar de ellos.

Te traemos los últimos hits de artistas como Dani Martín, C. Tangana, Aitana y Nil Moliner, que han revolucionado a sus fans y las plataformas digitales. Llega así nuestra playlist de lo último en Pop español.

Puedes escucharla en la sección Directo de la app de LOS40. ¡No te olvides de descargarla y darle al play!

Como mencionamos en líneas anteriores, Dani Martín es uno de los que forman parte de esta lista. No podía ser menos teniendo en cuenta que su sencillo No, No Vuelve se ha convertido en uno de los lanzamientos de la semana. Es un homenaje a su vida y su carrera. En concreto, a su trayectoria con El Canto del Loco. De hecho, los vídeos que publicó hace unas semanas dieron a entender a sus seguidores que el grupo volvía, pero el madrileño se ha encargado de desmentirlo con esta canción.

Dani se prepara para el lanzamiento de un disco que recopilará canciones con la esencia propia de la banda. "Un disco de rock, sin duetos, sin reggaeton, sin trap", confesaba a Félix Castillo en la cena de nominados de LOS40 Music Awards 2021 Illes Balears.

También nos encontramos en esta playlist con lo nuevo de Aitana. Berlín es una de esas canciones que han llegado a lo más profundo de la artista. De hecho, confesó que se había inspirado en una supuesta ruptura con su chico Miguel Bernardeau para escribir su letra.

Alejandro Sanz y su Bio, C. Tangana con su Yate, Nil Moliner y Ana Mena con Me Quedo y Amaia con Yo Invito son otros de los hits que forman parte de nuestra playlist. Hits que han marcado las nuevas etapas musicales de todos estos artistas que forman parte de los referentes del pop nacional.

Algunos de ellos están nominados a LOS40 Music Awards 2021 Illes Balears. De hecho, C. Tangana, Ana Mena y Pablo Alborán son los que más candidaturas han obtenido en la Categoría España. Y tú, ¿quién crees que se hará con al menos una de nuestras estatuillas?