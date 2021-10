Dvicio, Lola Índigo o Rozalén volcadxs en la salud mental: “Lo padezcas o no, eres parte del cuidado”

La tribuna desde la que se dirigen los principales artistas de nuestro país es el mejor altavoz para intentar concienciar a fans y no fans de la importancia de temas tan relevantes como la salud mental o la necesidad de acudir a terapia. Lola Índigo, Chenoa o Miguel Bernardeau, entre otros, han hablado y dejado claro lo importante de normalizar esta situación.

En el Día Mundial de la Salud Mental, diferentes nombres del mundo de la música, el cine, la televisión... han lanzado importantísimos mensajes a través de sus redes sociales. Estos son solo una pequeña muestra de las más llamativos que han generado miles de interacciones a lo largo de todo el día en la red.

Lola Índigo: Hoy día el mundo va demasiado rápido, tenemos apps y servicios que nos ayudan a solucionar todo, vivimos a toda velocidad y quizás por eso nos cueste tanto enfrentar nuestras emociones, la tristeza no se resuelve en un click, requiere tiempo, amor, paciencia y a veces terapia. Cuidaos mucho.

Rozalén: Estudié Psicología porque me fascinaba la idea de conocer más sobre la mente y el comportamiento humano. Y la vida me va enseñando que sólo nos acercaremos a la plenitud del alma y a la calma conociéndonos, pidiendo ayuda y buscando herramientas cuando no las tenemos. La valentía es reconocerse vulnerable. Y querer mejorar... Cuánto le debo a mis profesores, a los libros y a los psicólogos y terapeutas que me iluminan cuando no veo la luz. ♥️ #SaludMental 📸 @juanjomolinaphotographer 🪡 @benedetta.perazzo 💄 @nohaymujeresfeas

Chenoa: Quédate cerca de quién te haga sentir que ser tú esta muy bien

Andrés (Dvicio): Así es como me sentía cuando escribí este tema. Pasando un mal episodio. Ansiedad, la depresión y los múltiples trastornos que desequilibran nuestra balanza interna deben ser PRIORIDAD, porque la #saludmental es la única que todavía a día de hoy sigue sin expresarse y considerase como debería. Hoy este tema va por todos. Lo Padezcas o no, somos parte de la normalización y el cuidado.

Miguel Bernardeau: Todxs nos hemos sentido solxs alguna vez. Aunque estar solx pueda ser algo muy positivo, incluso necesario, no es lo mismo estar solo que sentirse solo. Si te sientes solx pide ayuda, no hay nada malo en decirlo, no te hace más débil. Feliz día de la salud mental. @unicef_es #enmimente #diadelasaludmental