Ozuna comparte uno de los momentos más íntimos con su mujer e Instagram se lo censura

¿Cuántas veces hemos visto preguntar a algún personaje de una comedia romántica cuándo se sabe que uno está enamorado de la otra persona? Difícil respuesta, aunque alguno lo tiene claro. Por lo menos, Ozuna parece tenerlo claro.

El pasado 2020, el portorriqueño decidió comenzar el año pidiéndole matrimonio a Taina Marie Meléndez, su novia durante ocho años y madre de sus dos hijos. Luego la pandemia puso las cosas más complicadas y la boda no ha llegado, pero los planes siguen ahí.

Aunque no han dado el paso, el cantante ha reconocido en más de una ocasión que él se siente casado y ha confesado multitud de veces lo importante que es para él la familia. Conoció a Taina cuando todavía no era famoso y, aunque han tenido altos y bajos, siempre ha estado ahí mostrándole todo su apoyo.

En más de una ocasión ha compartido públicamente lo mucho que la quiere y lo importante que es en su vida. Lo comparten todo, hasta los momentos que algunos piensan que deberían reservarse para vivirlos en soledad.

El momento de intimidad

“Si no se van a amar así mejor no se amen 🤣”. Era el consejo que Ozuna mandaba a sus seguidores en redes sociales. Y con ese así se refería a compartir hasta el momento más íntimo con tu pareja. No ha dudado en colgar una fotografía en la que podemos verle junto a su chica que está sentada en el retrete del baño. Vamos, que no podía haberla pillado en un momento más íntimo.

Los comentarios se llenaron de risas y confirmaciones de lo que muchos aseguraban que eso era amor del bueno. Claro que, antes de seguir su consejo, mejor preguntar, que no es seguro que todas las mujeres vayan a reaccionar igual de bien que Taina.

La censura de Instagram

Una foto que, por cierto, publicó una primera vez y que Instagram decidió censurarle por infringir sus normas de acoso o bullying. Parece que no todo el mundo entendió su gesto de amor.

“Que tiene de malo una foto así con mi esposa @instagram ?????”, preguntaba el portorriqueño subiendo una captura del mensaje que le había enviado la plataforma. No contento con la censura, decidió publicar la foto de nuevo. A ver cuánto le dura.

Está claro que las interpretaciones para una misma imagen pueden ser muy diferentes dependiendo de quién las haga.