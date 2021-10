Becky G y Marta Díaz tienen cosas en común: Novio futbolista y un TikTok con más de 5M de reproducciones

Una de las parejas de moda entre los jóvenes es la que forman el futbolista del Tottenham, Sergio Reguilón, y su novia, la influencer Marta Díaz. Son guapos, tienen éxito y un montón de seguidores pendientes de cada paso que dan.

Y ella, parece que últimamente ha encontrado un nicho en la música. Y no porque le haya dado por cantar, sino porque se codea con muchos artistas. Es una de las influencers que ha caído rendida ante C. Tangana. Y él ante ella, que la ha fichado, entre otros, para su último videoclip junto a Nathy Peluso.

Pero es que, además, también pasó un rato con Becky G en su última visita a España. Juntas grabaron un TikTok que lo está petando. No ha hecho falta más que unos pocos días para que ya supere los 5 millones de reproducciones.

Y es que ambas tienen muchas cosas en común. Aparte de su pasión por la música, de su belleza o sus millones de seguidores, ambas tienen un novio futbolista. No olvidemos que la cantante lleva unos cuantos años con Sebastian Lletget, futbolista del LA Galaxy.

Un vídeo muy reproducido

Al ritmo de Dollar, de Becky G con Mike Towers, las dos hacen gala de las muchas caras que pueden tener. Ya tiene más de 5,4 millones de reproducciones, todo un record incluso para ella que está acostumbrada a cifras altas.

“Un día que jamas olvidaré! @iambeckyg 😫❤️ desde bien pequeñita siendo mi artista favoritaaa!!! la adoroooo 🤩”, escribía en aquel momento la influencer.

Parece que todo lo que hace esta influencer últimamente triunfa y los artistas lo saben, de ahí que no duden en colaborar con ella, y, además, encantados, no hay más que ver el abrazo de la portorriqueña a Marta después de grabar juntas. Ha compartido el momento en un vídeo de imágenes detrás de la cámara que publicó en Instagram y que no dudaron en comentar otros colegas influencers.

Nil Ojeda: Bieeennn

Lola Loliita: 😍😍😍

Ariann: 😍😍😍 Bellisimas😍😍