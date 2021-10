Rauw Alejandro y su gira por España: Con romántica dedicatoria a Rosalía y polémica por la camiseta del Barça

El sábado por la noche Barcelona dejó claro que aprueba con creces la relación de Rauw Alejandro con Rosalía. Para empezar, se agotaron las entradas para ver al cantante en directo en el Palau Sant Jordi. Toda su gira por España está resultando un éxito y su novia está a su lado para celebrarlo.

Antes de comenzar estos conciertos en nuestro país y suponemos que conscientes de la que se les venía encima, decidieron confirmar su relación sobre la que ya corrían rumores desde hace tiempo. Así que, una vez en España, eran muchos los que esperaban ver a la catalana por ahí.

Y efectivamente así ha sido, más siendo en su ciudad de origen. Se lo pasó en grande con el perreo de su chico y, se emocionó con las dedicatorias que le dirigió. Por un lado, Rauw se atrevió con el catalán.

Con su chica en mente

"Barcelona és la millor ciutat del món i té les noies més guapes del món també (Barcelona es la mejor ciudad del mundo y tiene las chicas más guapas del mundo también)", expresó en mitad del concierto.

El público se vino arriba con semejante piropo y añadió: "Sí, sí, eso me lo enseñó la Rosalía". Parece que, entre otras cosas, le dan al intercambio cultural y la catalana enseñó a su chico lo suficiente para quedar bien en Barcelona.

No fue la única referencia a su chica. En medio de tanto baile, se tranquilizó unos minutos, cogió un taburete y se dispuso a cantar Aquel Nap ZzZz, uno de los temas de su último álbum VICE VERSA.

"Hice una canción muy especial para una chica que es el amor de mi vida", dijo antes de empezar. Y claro, todas las miradas se dirigieron a Rosalía que no podía estar más feliz y no dudó con compartir un fragmento del vídeo en sus stories con un emoji llorando, de la emoción se supone.

Fichaje del Barça

Parece que en la ciudad de su chica han acogido muy bien al portorriqueño. Hasta el FC Barcelona quiso tener un detalle con él y le regaló una camiseta con su nombre y el número 7, el que actualmente luce Ousmane Dembélé.

“𝙀𝙨 𝙦𝙪𝙚 𝙢𝙚 𝙜𝙪𝙨𝙩𝙖 𝙩𝙤𝙙𝙤 𝙙𝙚 𝙩𝙞 🎧 A @rauwalejandro li queda molt bé el blaugrana 🙌🏻 We are lovin' your jersey, Rauw Alejandro 💙❤️”, escribía el club junto a la imagen que sirve de testigo al presente.

Y no ha pasado desapercibido por algunos futboleros que le han acusado de chaquetero y han reproducido algunos de los tuits que en su día había compartido a favor del Real Madrid.

Él no se ha quedado callado y ha contestado con un tuit en el que repasa algunos de sus jugadores favoritos que militan en diferentes equipos.

Jugadores favoritos de Futbol:



CR7 ( fav )

Ronaldinho

Messi

A. Iniesta

Neymar

Mbappe



Amo al fútbol es mi deporte favorito, respeto a todos los clubes y fans, pero no estoy atado a ningún club. Soy fan del deporte y ya.

MUSICA + DEPORTE ⚡️🤘🏼💙 (fck haters jeje) — R A U W A L E J A N D R O (@rauwalejandro) October 10, 2021

Está claro que en esto del deporte hay que andarse con mucho ojo que cualquier gesto se analiza con lupa. Aun así, parece que Rauw está disfrutando del país de su chica y del cariño, en general, que está recibiendo.