Shannen Doherty comparte las imágenes y testimonios más duros de su cáncer para concienciar

El cáncer de mama sigue siendo la principal causa de muerte en las mujeres entre 35 y 50 años en España. Este 13 de octubre se celebra el Día Mundial del Cáncer de Mama Metastásico, una enfermedad que todavía no tiene cura y que necesita seguir siendo investigado. Es momento de concienciar y apoyar esta investigación.

Una de las mujeres que saben lo que significa y que lucha por la concienciación, es Shannen Doherty, la actriz que enamoró a millones de personas en los años ’90 por su papel de Brenda en Sensación de vivir.

Ella sigue enfrentándose a la enfermedad que, en su caso, reconoció que estaba en una fase que no podía obtener cura. Pero eso no ha impedido que siga en la lucha y ha compartido un par de fotografías de alguno de sus peores momentos con la enfermedad y no lo ha hecho para despertar morbo, todo lo contrario, para poner el foco en la realidad de su enfermedad.

Momentos duros

“Para el mes de concienciación sobre el cáncer de mama, me gustaría compartir más sobre mi propio viaje personal desde mi primer diagnóstico hasta mi segundo. ¿Es todo bonito? NO, pero es sincero y mi esperanza al compartirlo es que todos estemos más informados, y más familiarizados con los aspectos del cáncer”, explicaba en redes.

Siempre se ha dicho que detectar pronto la enfermedad puede ayudar mucho. “Espero animar a la gente a hacerse mamografías, hacerse chequeos regulares, superar el miedo y afrontar lo que se le puede poner en frente”, añadía la actriz.

No ha dudado en dar detalles de su caso: “En 2015 me diagnosticaron cáncer de mama. Me sometí a una mastectomía e hice quimioterapia y radiación. Tuve muchas hemorragias nasales por la quimioterapia. No estoy segura de si alguno de vosotros experimentó esto. Yo también estaba más que cansada”.

Pero en la adversidad encontró la manera de afrontarlo de la mejor manera posible y en su caso funcionó. “Me animé poniéndome un divertido pijama que me regaló mi amiga Kristy. ¿De verdad me animaron? ¡¡Sí!! Jajaja. Me veía ridícula y en esa ridiculez, pude reírme de mí misma. Encontrar el humor me ayudó a superar lo que parecía imposible. Espero que todos encontremos el humor en lo imposible. #conciencia del cáncer de mama”, confesaba.

Afeitarse la cabeza

En los últimos días ha ido publicando varias imágenes que muestran la dureza de esta enfermedad y las ha acompañado del relato de su testimonio personal sobre cómo lo ha afrontado.

“Cuando comencé la quimioterapia, probé un gorro frío con la esperanza de salvar mi cabello. Si bien funciona para muchos y es asombroso, no funcionó para mí. Mi cabello se caía en mechones cuando lo lavaba, tenía zonas calvas y cada vez era más difícil cubrirlas”, seguía explicando.

Cuando llegó a este punto, tuvo que tomar decisiones por muy duras que fueran para ella. “Finalmente tomé la decisión de afeitarme lo que quedaba de mi cabello. Fue una batalla en sí misma. Amaba mi cabello. Me había definido hasta cierto punto y me había proporcionado una especie de manta de seguridad. Les estoy contando el día en que tomé la decisión de afeitarme la cabeza. 2016 #canceraconocimiento”, explicaba.