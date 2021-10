Dabiz Muñoz tiene muy claro el debate de la tortilla: “es obvio”

Para él, el debate está más que zanjado. El laureado chef Dabiz Muñoz se ha pronunciado acerca de uno de los debates que más dolores de cabeza y discusiones familiares ha provocado entre los españoles: la tortilla, ¿con o sin cebolla?

El popular rostro de la cocina ha estado en el último programa de El Hormiguero, en el que, tras la entrevista de Pablo Motos, Trancas y Barrancas, las famosas hormigas, le han hecho la pregunta del millón sobre la tortilla.

“Es que es obvio, me ofende que me hagáis esta pregunta, de verdad", dijo Dabiz, a lo cual siguió una afirmación que no gustará a, por lo menos, la mitad de la población de España: "Evidentemente, sin cebolla”.

"Yo ya sé que cuando salga del programa hoy voy a tener el teléfono petadísimo. Lo entiendo, pero creo que ese toque dulzor, como retostado de la cebolla pochadita que le da a la patata y al huevo no le hace falta”, ha dicho.

Trancas y Barrancas sacan el lado más comprometido de Dabiz Muñoz en el test del mejor cocinero del mundo

A continuación, siguió con una explicación más detallada: “Yo creo que lo lleva un nivel por debajo. Una buena tortilla de patata con un huevo campero, una buena patata bien pochadita, ligeramente doradita, cuajada por fuera con un poquito de color, pero muy poquito, hecha por dentro pero cremosita, cortarla, ponértelo en la boca... Ya no hace falta nada más”.

Como no podía ser de otra forma, las redes sociales fueron de nuevo el escenario del eterno debate. De hecho, el propio programa lanzó una encuesta en Twitter con la misma pregunta. A pesar de la opinión de un experto como es este chef, el resultado dice que la mayoría la prefiere con cebolla.

La tortilla de patatas, ¿con cebolla o sin cebolla?

Otros usuarios de la red social del pajarito mostraron su malestar o conformidad con Dabiz Muñoz con frases como "se me ha caído un mito" o, por el contrario, "lleva toda la razón del mundo". Y tú, ¿prefieres la tortilla con o sin cebolla?