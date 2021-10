‘Secret Story’ mostró a Adara las críticas de Gemeliers a sus espaldas y acabó con una propuesta de expulsión

Desde que Adara Molinero entró a Secret Story, los concursantes vivieron una auténtica revolución. Su cambio por Sofía Cristo tras motivos de lo más justificados no terminó de gustar a algunos, ya fuese por la fama que le precedía o por su actitud nada más entrar. Y, desde el principio, dos de ellos fueron los Gemeliers.

Los hermanos Oviedo siempre han formado parte del grupo grande de la casa, y aunque no le han hecho ascos a socializar con más gente, siempre han mantenido una opinión férrea de sus compañeros. O al menos a sus espaldas, tal y como ha pasado con Adara. Desde su confirmación como participante oficial se han mostrado de lo más cercanos a ella, aunque tenían otra opinión cuando estaban con los demás miembros de la casa.

Las críticas iban desde su poca ayuda en las labores domésticas a su insistencia con hacer bromas a otros concursantes, cosas que no gustaban en absoluto a los gemelos. Y dado que no se atrevían a dar el paso con la ganadora de GH VIP 7 para hablarlo, el programa se lo ponía fácil enseñándole las imágenes a la madrileña. Su reacción, como era de esperar, no tiene desperdicio:

Adara se ha quedado FLIPANDO 😱 ¿Qué pasará entre ellos a partir de ahora?



🔁 Zanjado, finite, se acabó, the end, game over

❤️ Van a hacer las paces#SecretCuentaAtrás5 pic.twitter.com/7hy9oF7Byt — Secret Story. La Casa de los Secretos (@SecretStory_es) October 12, 2021

Un "Madre mía, qué bestia" repetido en bucle eran las únicas palabras que podía soltar Adara tras ver los vídeos, algo que Jesús solo rebatía haciendo burla y confesando que estaba deseando que Carlos Sobera enseñase esas imágenes. Su compañera, sorprendida, preguntó que por qué entonces no le habían dicho a la cara sus pensamientos acerca de ser "una lagarta" o que no se podían fiar de ella.

La confianza ciega de Adara en los gemelos venía advirtiendo un serio peligro para su paso por el reality, y todos lo sabían excepto ella. En la llamada de Rodri Fuertes se le intentó advertir con una discreta indirecta -le dijo "todo lo que esté duplicado en esa casa no está bien"-, aunque los nervios no le dejaron pillarla. Ahora ya se ha dado cuenta de la verdad, y su reacción ha sido de todo menos amable.

Sin entender demasiado la insistencia de los hermanos en moverse a las espaldas, Adara insistía en exigir una explicación acerca de la desafortunada frase de Jesús de "Me busca". El andaluz, sin demasiado arrojo, dejaba todo en el aire respondiéndole que le daría el sentido que ella quisiera darle.

Los insultos que pudieron ser expulsión

La polémica, sin embargo, no acababa con la actitud de los gemelos. Parece que la poca implicación en las tareas del hogar de Adara es lo que más les lleva indignando semanas, algo que achacaron a que no era limpia. Ella, de lo más recta, contestó tajante: "Eso no lo voy a permitir, no te pases ni un pelo".

Los gemelos le han llamado “guarr4” a Adara por el pasillo



ASCO DAN ESTOS SEÑORES #SecretCuentaAtrás5 pic.twitter.com/UJvAAxaWgw — GOSSIP BOY (@JuanjoCotilla) October 12, 2021

Aun así, el problema llegó cuando volvieron a la sala común junto al resto de sus compañeros. Ahí, Adara le comunicaba a Cristina Porta cómo los hermanos habían estado llamándola "guarra" desde que salieron de la Sala de la Verdad, algo que no gustó para nada a la audiencia. De hecho, las redes se empezaron a movilizar para pedir su expulsión disciplinaria.

Para evitar polémicas, la vuelta al directo con Carlos Sobera cortaba todo de raíz dejándoles un mensaje claro a los gemelos: "No se permite en este programa a nadie dirigirse a ningún compañero con palabras malsonantes". Finalmente, los Oviedo retiraron los insultos y el concurso siguió su curso… Aunque está claro que nada volverá a ser igual.