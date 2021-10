‘Secret Story’: Miguel Frigenti y Alba Carrillo pasan de los gritos e insultos al beso en la boca

Alba Carrillo es una mujer con muchos cambios de humor, lo hemos comprobado todos los que seguimos con regularidad los distintos formatos de Mediaset, que está claro que ha pasado por muchos. El caso es que la semana pasada demostró que hay momentos en los que puede llegar a perder los papeles. A la vuelta de uno de los cortes de publicidad de La casa de los secretos: Cuenta atrás, pudimos comprobar que la colaboradora se había ido del plató.

Al parecer, una discusión con Elena Rodríguez, madre de Adara Molinero y con Miguel Frigenti, rebasó su paciencia y optó por largarse para asombro del presentador, Carlos Sobera.

Este martes, volvía a haber programa. “Nos acompaña una persona que la semana pasada protagonizó un desplante absolutamente olímpico. La armonía y la deportividad son valores que llevamos muy dentro. Cualquiera, incluso ella, porque en el fondo todos nos merecemos una segunda, una tercera, una décima, o la oportunidad que sea… buenas noches…Alba Carrillo”, empezaba el programa.

Alba Carrillo volvía al plató, pero con una actitud mucho más relajada. “Pido perdón a ti, a mis compañeros de plató, al público y los espectadores, porque no se puede hacer eso y, aunque no me vaya a oír, sobre todo, a mi madre porque yo la debo el respeto de estar aquí defendiéndola”, esgrimía como disculpa.

Cumpliendo la penitencia

Carlos Sobera le advertía que su vuelta no iba a ser tan fácil, que antes tendría que cumplir un castigo. “Si me quieres dar un azotazo, también”, le aseguraba Alba.

Pero no, las opciones eran otras. Sobera le explicó que podía elegir entre hacer la croqueta con doble mortal tirabuzón, hacer una réplica de la super demostración que hizo Lara Álvarez de sus dotes para el baile al convertirse en la protagonista de Dirty Dancing, o, por último, besarse con Miguel Frigenti.

“¿Dónde?”, preguntaba la colaboradora. “En plató”, respondía Sobera. Aunque claro, ella se refería a en qué parte del cuerpo tenía que besar a su compañero. “¿Un beso normal de amigos?”, matizaba.

Y ahí entraba en juego Sofía Cristo que exigía que, si a ella le demandaron un beso en la boca con Fiama, ella tenía que hacer lo mismo con Frigenti. La colaboradora se puso en manos del programa para cumplir con lo que le pidieran. Así llegó su piquito en la boca con Frigenti, y tan amigos.

No hay nada que no pueda resolverse en televisión. ¿Hasta cuándo durará la tregua?