Paul McCartney piensa que los Rolling Stone son una banda de “versiones de blues”

Han pasado solo dos días desde que el Sir Paul McCartney aseguró que el fin del mítico grupo The Beatles fue provocada por John Lennon. Ahora Macca, como es llamado cariñosamente por sus fans, ha avivado el debate sobre quién es mejor: ¿Beatles o Stones? En una nueva entrevista con The New Yorker, McCartney lo ha vuelto a hacer: causar polémica con sus pensamientos. "No estoy seguro de que deba decirlo, pero son una banda de versiones de blues, eso es lo que son los Stones", dijo el artista británico. "Creo que nuestra red fue un poco más ancha que la de ellos", recalca.

Sin embargo, la rivalidad entre ambos grupos es sana, sobre todo por la relación de amistad que mantienen Paul McCartney y Mick Jagger, de los Rolling Stones. Según la revista Rolling Stones, el pasado año mientras hablaba con Howard Stern sobre Sirius XM, McCartney estuvo de acuerdo con la afirmación del locutor de radio en que los Beatles eran la mejor banda. Aunque aquí dejó claro que es fanático de los Rolling Stones para apaciguar el ambiente: "Los Stones son un grupo fantástico", expresó el vocalista.

Es más, el pasado mes de abril de 2020 en The Howard Stern Show, el intéprete del famoso Yesterday manifestó una idea similar: "Tienen sus raíces en el blues. Cuando escriben cosas, tiene que ver con el blues. Mientras que teníamos un poco más de influencias". Además, añadió: "Hay muchas diferencias y me encantan los Stones, pero estoy contigo. Los Beatles eran mejores"

El músico inglés ha aprovechado esta entrevista como motivo de la promoción del documental, The Beatles: Get Back, sobre la triste disolución del grupo originario de Liverpool y que se estrenará en noviembre. De hecho, este miércoles 13 de octubre se puede ya conseguir el libro The Beatles: Get Back, que recoge de manera exclusiva los relatos de los integrantes sobre las sesiones de grabación de su último disco, Let It Be. Sin olvidar de las imágenes inéditas que acompañarán al libro, incluso las fotos de Ethan A. Russell y Linda McCartney.

Pero eso no es todo porque... ¡Mick Jagger ha respondido a los comentarios de Paul McCartney! Lo ha hecho en una entrevista con Zane Lowe durante su programa de Apple Music. "Eso es muy divertido", dijo mientras se reía. “Es un amor. Obviamente no hay competencia".

Jagger también ha comentado sobre la principal diferencia entre ambos grupos. "Los Rolling Stones han sido una gran banda de conciertos en otras décadas y otras épocas en las que los Beatles ni siquiera hicieron una gran gira".

“Se separaron antes de que comenzara ese negocio, el negocio de las giras de verdad no comenzó hasta finales de los años sesenta… Esa es la gran diferencia entre estas dos bandas. Una banda es increíblemente afortunada todavía tocando en estadios y la otra banda no existe ", destaca el intérprete de Angie.