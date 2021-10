Halsey muestra sus estrías para ser honesta con las mujeres sobre la realidad de un cuerpo postparto

Halsey dio a luz a su primer hijo el pasado 14 de julio y lejos de cogerse una larga baja de maternidad, en seguida ha vuelto al trabajo y ha presentado nuevo álbum. Y sí, compaginar ambas facetas está siendo duro y ella no duda en reconocerlo. Ha decidido apostar por la maternidad real y huir de esa idealización que a veces rodea a esta faceta de las mujeres.

Uno de los aspectos de los que más se habla tras dar a luz es del cuerpo que se le queda a una parturienta. “Estoy publicando esto porque no importa lo que haga, la gente va a hablar de mi cuerpo. Es un síntoma confuso de estar en el ojo público, así que, en lugar de quejarme, ¡les voy a dar algo real de qué hablar!”, avisaba en sus redes.

“Hice SNL hace dos noches y mucha gente se apresuró a decir lo bien que me veía. Ese fue un sentimiento extraño. Mi cuerpo se ha sentido como el de un extraño durante mucho tiempo. A veces soy tan honesta que, incluso, llego al punto de compartir demasiado, pero esto es importante. La primera imagen es de días después de que naciera mi bebé. Mucha gente no sabe que todavía te ves embarazada por un tiempo”, escribía junto a esa imagen de la que habla.

Aceptando el cambio

Y no ha dudado en mostrar las estrías. “Mi cuerpo todavía está cambiando y lo dejo. No tengo ningún interés en hacer ejercicio ahora mismo. Estoy demasiado cansada y demasiado ocupada jugando con mi querido hijo”, añadía.

No es que le sentaran mal los halagos por su buena recuperación y su actual cuerpo, pero quiere ser sincera respecto a lo que la gente vio en el programa de televisión: “El cuerpo, detrás de todos esos cumplidos de la otra noche, vestía un atuendo hecho a medida y estaba perfectamente iluminado después de muchas pruebas, para que pudiera sentirme bien y hacer mi trabajo. No quiero alimentar la ilusión de que debes sentirte y verte ‘genial’ inmediatamente después del parto. Esa no es mi narrativa actualmente”.

Es consciente de que muchas mujeres la tienen como referente y quiere dejar claro su mensaje. “Si me has estado siguiendo porque también has sido madre y te gusta lo que estoy haciendo, tienes que saber que estoy de tu lado. ¡Nunca recuperaré mi ‘cuerpo anterior al bebé’ y no importa cómo cambie físicamente porque ahora he tenido un bebé!”, reconoce.

Es consciente de que ser madre te cambia y parece que no le importa. “Eso me ha alterado para siempre; emocional, espiritual y físicamente. Ese cambio es permanente. ¡Y no quiero volver!”, asegura.

Y deja claro que no es fácil, pero así son las cosas y así quiere compartirlas. “En ese arranque de honestidad he de decir que estoy realmente cansada y no soy sobrehumana y esto es realmente difícil. Haciendo todo lo posible para servir a mi arte y a mi familia, manteniendo todo tan real. Amor”, terminaba.