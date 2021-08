‘If I Can't Have Love, I Want Power’: Halsey despide el verano sorprendiendo de nuevo

¡Por fin ha llegado el gran día! En un 2021 frenético para Halsey, en el que ha dado a luz a su primer hijo Ender Ridley Aydin, la cantante norteamericana también ha querido regalarnos nueva música después de un pequeño (y obligado) período de silencio. Música que, por cierto, está directamente inspirada en su experiencia como madre primeriza.

El anuncio de que Halsey iba a publicar un nuevo álbum de estudio llegaba nada más empezar el verano, varios meses después de saber que la artista llamada en realidad Ashley Frangipane esperaba traer un primer bebé al mundo. Esto último acabó sucediendo el 14 de julio, por lo que la preparación del nuevo disco ha llegado de manera simultánea a todo el proceso de gestación.

Y así es: If I Can't Have Love, I Want Power es un trabajo que trata de manera directa y sin tapujos todo ese proceso. Con sus momentos bonitos y los que no lo son tanto. Algo que quiso dejar muy claro desde el día en que compartió por primera vez la portada del álbum, en la que Halsey aparece representada como una Madonna, una Virgen María que posa junto a su Niño Jesús y en la que se pone de gran relieve la maternidad, representada en el pecho al descubierto que aparece en ella. Afortunadamente, esta vez Instagram hizo una excepción en su habitual censura de pezones femeninos por tratarse de una obra artística.

Sonido punk con la esencia de Halsey

El conjunto de If I Can't Have Love, I Want Power no podría encasillarse en una única etiqueta que defina cómo suena el álbum al completo. Los contrastes son continuos y es difícil encontrar dos canciones seguidas que suenen mínimamente parecidas. Las primeras noticias que tuvimos sobre este nuevo disco conducían hasta los componentes del dúo de rock industrial Nine Inch Nails como productores.

Trent Reznor y Atticus Ross iban a encargarse de la masterización de todas las canciones, algo que unido al primer adelanto que la artista ofreció en sus redes sociales, llevó a pensar en un sonido radicalmente distinto al que ya conocemos de ella. El rock, y particularmente el punk, se apoderarían de If I Can't Have Love, I Want Power en lo que sería un nuevo cambio en la música de Halsey.

Y al final nos ha vuelto a sorprender positivamente, a pesar de todas las expectativas que se tenían sobre el disco. Halsey se resiste a abandonar su zona de confort en muchas de las pistas del álbum, con el sonido que más nos cautivó de ella desde la publicación de su disco debut Badlands. Canciones como The Tradition o Whispers lo abanderan a la perfección, con una íntima reflexión sobre asuntos tan de relieve como la soledad o la salud mental.

¡Pero no pienses que las guitarras no hacen acto de presencia en él! Porque efectivamente, es un disco de contrastes y junto al sonido más pausado y con influencias del lo-fi también encontramos varios temas que le hacen justicia a todo aquello que preveíamos que habría en If I Can't Have Love, I Want Power. La tercera pista del disco, titulada Easier Than Lying, llega dispuesta a poner los pelos de punta desde la primera escucha a todo el álbum. Además de ella, en You Asked For This encontramos a la Halsey más 'dosmilera' con un sonido que de nuevo recuerda al de Avril Lavigne.

Aunque hemos de detenernos en la primera canción del disco que cuenta con vídeo propio. I am not a woman, I’m a god resume a la perfección el leitmotiv de lo nuevo de Halsey y lo acompaña de un toque electrónico que no vamos a poder quitarnos de la cabeza. Además, esta pieza es solo una pequeña parte de toda una experiencia visual que ya se ha estrenado en los cines IMAX de Estados Unidos y que zambullirá de lleno al espectador en la historia que cuenta If I Can't Have Love, I Want Power.

Lo nuevo de Halsey supone, por tanto, la escritura de un nuevo capítulo en su excelente carrera discográfica y una evolución que, a buen seguro, gustará de manera unánime. Arriesgarse puede suponer un éxito o un fracaso, pero Halsey ha acertado de lleno en la diana.

¿Listx para escuchar If I Can't Have Love, I Want Power?