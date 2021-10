Aitana comparte el nombre de la persona que más admira: “sin contar a mi madre, claro”

Aitana lanza single este mismo viernes. Lo hace junto a Pablo Alborán y Álvaro de Luna. Los tres cantantes se han unido en Llueve sobre mojado, un tema de pop rock que lleva camino de convertirse en todo un éxito.

Aunque la artista está totalmente metida en la promoción de este nuevo single, este mismo viernes también estará pendiente de otro lanzamiento. Y es que no todos los días saca canción tu ídolo. Sobre todo cuando se trata de Adele.

Aitana es una gran seguidora de la estrella británica y, como tal, estará pendiente este viernes del lanzamiento de Easy On Me. Se trata del primer single de Adele en cinco años. Y es que la etapa de 30 acaba de empezar.

De hecho, la estrella internacional por fin ha compartido la fecha y la portada del disco. Y solo habrá que esperar un mes para poder disfrutarlo completo.

Aitana comparte su alegría por 30

Como seguidora de Adele, Aitana ha querido compartir con sus seguidores y seguidoras la ilusión que le hace poder escuchar el nuevo trabajo de Adele. ¿Lo mejor de todo? El final del mensaje donde menciona a su madre:

“Amo Adele, es que la amo en serio. Jamás sentí tanta admiración y respeto por nadie (sin contar a mi madre claro)”

Amo Adele, es que la amo en serio. Jamás sentí tanta admiración y respeto por nadie (sin contar a mi madre claro). #Adele30 — Aitana (@Aitanax) October 13, 2021

Por supuesto, el mensaje se ha llenado de “me gusta” y de comentarios. Algunos de ellos han replicado la fórmula para demostrar su amor hacia Aitana:

“Amo Aitana, es que la amo en serio. Jamás sentí tanta admiración y respeto por nadie (sin contar a mi madre claro)”

Además, muchos fans están pensando que Aitana se animará a hacer una cover de alguna de las canciones nuevas de la cantante. De hecho, durante su PLAY Tour, Aitana cantaba el tema Someone Like You acompañada solo de un pianista. Uno de los momentos más mágicos de la gira.