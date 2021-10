Rebeca y su ‘Duro de pelar’, Nº1 de LOS40 hace 25 años

Si pensamos en las playlists habituales en una buena noche de fiesta classic, no puede faltar uno de los grandes éxitos de Rebeca. Duro de pelar revolucionó la escena musical en 1996 con su mensaje feminista y sonó en todo el país como una de las canciones del verano. Además de convertirse en doble disco de platino, no hay nadie que no recuerde este hit que llegó a coronar la lista de LOS40.

Durante el verano de 1996, la catalana editó su primer álbum homónimo, bajo el eslogan de Rebeca, el disco de tu mejor amiga. El disco se lanza a través de una fuerte campaña televisiva con diferentes anuncios en los que se promociona el disco con sus tres sencillos de presentación. El primero de ellos fue Duro de pelar, tema que le valió para posicionarse en las listas de éxitos de las emisoras de radio en nuestro país.

Y no lo tenía fácil, puesto que superó a lo largo de la segunda semana de octubre del 96 a otros grandes como George Michael y a Luis Miguel. Todos ellos están presentes en nuestra lista en la que rebobinamos y actualizamos cada semana para recordar cuáles fueron las canciones más importantes de nuestro país.

En LOS40 Classic nos encanta mirar para atrás, disfrutar de los éxitos que se crearon en la emisora musical líder y que consiguen transportarnos a los momentos más felices de nuestra vida. Hemos elegido una fecha redonda, 1996, hace exactamente 25 años, para repasar la lista de éxitos de aquel momento. Rebobinamos en la Lista de LOS40 para traerte de nuevo los éxitos de hace un cuarto de siglo.

Cada semana, actualizamos nuestra playlist para que disfrutes tanto como nosotros recordando los grandes números 1 de LOS40 que nos acompañaron hace 25 años. Puedes encontrarla en nuestra app oficial, solo tienes que descargártela y disfrutar con los temas que ya forman parte de nuestra vida.