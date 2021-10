Hiba Abouk confirma de manera oficial su embarazo con una bonita fotografía

Hace unos días Hiba Abouk apareció en la alfombra roja del Festival de San Sebastián con un vestido que marcaba su incipiente barriguita. Y no, no es que hubiera comido demasiados pinchos por la tierra, sino que está esperando a su segundo bebé. En ese momento no dijo nada, pero la noticia se dio por confirmada porque era más que evidente.

Ahora, ha sido la propia actriz, la que ha querido confirmarlo de forma oficial y lo ha hecho como se hacen ahora este tipo de cosas, en redes sociales. Ha publicado una imagen y una frase que no dejan lugar a dudas.

Se trata de una fotografía familiar en la que podemos ver cómo Achraf Hakimi pasa a su hijo Amín a sus brazos mientras la vemos a ella de perfil luciendo barriguita. Y al lado una escueta frase con dos hashtags que dejan claras sus prioridades: “La familia crece… 💕🤰🏽♥️ #familyfirst #qualitytime”.

De momento no ha dado más detalles. No sabemos de cuánto está, ni cuál es el sexo de su segundo bebé, ni si tiene demasiados antojos o no. Suele ser muy reservada con su vida privada y es probable que nos quedemos sin respuesta a todas estas preguntas, pero le deseamos todo lo mejor.

Felicidad compartida

“Lo mejor de la vida 👨‍👩‍👦🤰🏽❤️🙏🏾”, comentaba su pareja, el futbolista con el que sigue aumentando la familia. Como era de esperar, los mensajes de felicitación de amigos y seguidores no se han hecho esperar, todos contentos con la feliz noticia.