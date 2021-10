Dulceida y Alba Paul comunican que han roto definitivamente: “El capítulo se acaba aquí”

Tras meses de rumores, Dulceida ha decidido romper su silencio y comunicar la noticia que muchos de sus seguidores y seguidoras ya daban por hecho: Alba y ella han roto. Tras siete años de noviazgo, una boda por todo lo alto y cientos de fotos juntas, la pareja española más mediática de Instagram ha puesto punto final a su relación.

Ha sido la propia Dulceida quien ha comunicado la noticia a través de sus redes sociales. Lo ha hecho con una preciosa foto de ambas que fue tomada durante un atardecer a orilla del mar.

“Posiblemente esto es lo que más me ha costado escribir en mi vida. Alba y yo hemos decidido seguir nuestros caminos por separado”, ha empezado escribiendo la influencer catalana en su cuenta de Instagram. La pareja, tal y como ha continuado explicando, ha estado durante estos meses en contacto, intentando solucionar la situación:

“Han sido unos meses muy duros, tristes, de conversaciones infinitas y la decisión más difícil que hemos tomado nunca. Pero nos queremos bien, nos queremos fuertes, nos queremos estables y nos queremos felices”

Además, tal y como podemos intuir, han terminado con muy buena relación. Y es que después de tantos años, se siguen queriendo mucho:

“Duele mucho ver que se acaba, pero el amor continua en nosotras y siempre lo hará. Hemos compartido nuestra historia con vosotros desde el principio, la historia de amor más bonita que conozco, un amor tan real, tan de verdad, de película. Un amor que me ha cambiado la vida, con el que he crecido y aprendido y he sido la persona más feliz del planeta. Un amor que ha traspasado fronteras y ha dado fuerza a muchos. ✨ Gracias por acompañarnos siempre y por querernos bien”.

Para terminar, Dulceida ha querido hacer hincapié en la importancia de cuidarse de una misma y “volar por separado”. Eso sí, ha asegurado que seguirán viéndose. Finalmente, le ha querido dar las gracias a Alba por todos estos años:

“Gracias por todo lo que me has dado y lo que me has hecho sentir, por hacerme mejor persona, por ser mi equilibrio y por estos 7 años de hacer muchos de mis sueños realidad. Siempre serás mi cacaolat por las mañanas”

Alba también ha compartido un texto

Alba, por su parte, también ha querido compartir con sus seguidores y seguidoras la triste noticia. La joven ha subido una foto donde aparece junto a Dulceida en el sofá de casa. Una imagen natural y divertida.

“La gente que me conoce de verdad, sabe lo difícil que es, para mí, hacer esto. Puedo mostrar todas mis emociones, pero las tristes, las que duelen, las guardo para mí y para los míos”, ha empezado escribiendo Alba junto a la imagen. La influencer ha continuado explicando que, al igual que han compartido su historia durante todos estos años, ahora era hora de explicar el final:

“Realmente puedo decir que es de las situaciones más difíciles que he tenido que vivir, lo hemos pasado muy mal, hemos intentado luchar, pero a veces no es suficiente y hay que saber hasta donde uno puede llegar y dejar que cada cual siga su camino. Este amor ha sido de verdad, para mí el más bonito, de película. Duele mucho pensar que acaba, pero hay que dejar volar cuando te das cuenta que no se puede más. Se trata de saber querer bien, de apartarse a tiempo antes de hacer daño.”

Alba ha terminado explicando que “el capítulo se acaba aquí”, pero que seguirán queriéndose de la mejor manera.