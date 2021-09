Dulceida aclara el estado de su relación con Alba Paul Ferrer en su vuelta a las redes sociales

Este verano no ha sido el mejor para Dulceida desde que se convirtió en un personaje público. Nada más arrancar el período estival, la influencer cuyo nombre real es Aida Domenech sorprendió con un anuncio totalmente inesperado: tanto ella como su mujer, la también influencer Alba Paul Ferrer, decidían darse un tiempo en su relación por no estar atravesando su mejor momento como pareja. Una decisión que para muchxs supuso dejar de creer en el amor, ya que durante todos estos años (llevan juntas desde 2016) se han convertido en una de las parejas más idílicas entre lxs famosxs.

A ese acontecimiento se le sumó uno aún más trágico para la joven. El pasado mes de agosto tuvo que dar el último adiós a su abuela Ana, mientras la influencer se encontraba disfrutando de sus vacaciones. Alba Paul también se sumó en aquel momento a las condolencias, algo que demostró la gran relación que tenía con ella.

Todo ello, sumado a una serie de mensajes que Dulceida recibió sobre su relación con Alba y que calificó como "acoso" hacia ambas, llevó a Aida a tomar la más difícil de las decisiones: dejar las plataformas que la han hecho popular durante todos estos años. "Está siendo un año de mierda [...] Necesito reconstruirme, necesito abrazarme y cuidarme para volver", escribió entonces, en un anuncio que llegó el pasado 23 de agosto, tan solo unos días después del fallecimiento de su abuela.

Dulceida vuelve a las redes

Afortunadamente, el parón que la influencer se dio en su actividad en redes sociales no ha sido muy largo y hace tan solo unos días regresó con una nueva publicación. "Como os dije me necesitaba y he estado dándome esa prioridad, cuidando de mí, en casa y rodeada de la gente a la que quiero", dijo entre las palabras que dedicó a sus seguidores en la primera publicación compartida en varias semanas. Después añadía que "queda Dulceida 'pa' rato" y recibía el aplauso de amigxs como Madame de Rosa, Luc Loren o Andrea Guasch.

Su relación actual con Alba Paul

Tras el anuncio de su vuelta, Dulceida compartía la portada que ha protagonizado en la revista Magazine del periódico La Vanguardia, acompañada de una extensa entrevista que ha concedido a ese medio. En ella ha hablado sobre los motivos por los que ha pasado un verano tan convulso, entre los que está todo lo que rodea a su separación (siempre temporal) de su mujer.

"Llevamos siete años juntas y ahora nos estamos dando un tiempo porque nos queremos mucho", comenzaba aclarando. Después desvelaba que, efectivamente, esa era una de las razones principales de su abandono repentino de las redes sociales: "cuando lo anuncié, la gente me exigía respuestas, y entonces empezó el agobio". Además, ha desmentido las palabras de Amor Romeira, que llegó a asegurar que las influencers habrían roto por una infidelidad.

Por tanto, y para que no haya más dudas, Dulceida y Alba continúan por ahora distanciadas, tratando de sanar las heridas abiertas en su relación para volver más fuertes que nunca. ¡Y les deseamos todo lo mejor!