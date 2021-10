Zzoilo lanza ‘Superman’ tras el éxito de ‘Mon Amour Remix’

Mon Amour Remix se ha convertido en una de las canciones del año. El tema de Zzoilo ha conseguido posicionarse como número 1 de varias listas. Por supuesto, también consiguió llegar a lo más alto de LOS40 el pasado mes de septiembre.

Con una letra fresca y divertida, Zzoilo ha conseguido posicionarse como uno de los artistas españoles revelación de la temporada. Es verdad que Aitana, quien se unió al rémix, le dio ese pequeñito empujoncito que necesitaba. Pero el talento del artista a la hora de escribir canciones es innegable.

Este viernes, 15 de octubre, Zzoilo ha lanzado nuevo tema: Superman. La canción, que ya interpretó en exclusiva hace unas semanas en la inauguración de la Finca los Jazmines, vuelve a apostar por una letra divertida y un pop rock que nos recuerda a aquel sonido de principios de los 2000’s.

Para la ocasión, Zzoilo ha querido contar cómo nos sentimos cuando estamos cerca de esa persona que te hace sentir como si estuvieses volando. Esa persona que hace crecer, sintiéndote más guapa, grande y lista.

Superman

“Tercera copa en el bar, me he parado a pensar si no sé si es por el alcohol o eres tú que me haces volar”, canta el joven valenciano en el estribillo de la canción. Además, el artista ha querido hacer un pequeño guiño al éxito de Mon Amour en uno de los versos: “Te gustó Mon Amour, escucha esta. Para que me recuerdes como el gol de Iniesta”.

La vida de Zzoilo ha dado un giro de 180 grados en los últimos meses. El joven se encontraba fregando los platos del restaurante en el que trabajaba cuando Aitana le escribió para Instagram para decirle que estaba enganchada a su canción. Eso solo fue el principio de unas semanas que iban a marcar un antes y un después en su vida.

Todo lo que viene de Zzoilo

Ahora, Zzoilo se encuentra trabajando en nueva música, tal y como nos adelantó en una entrevista para LOS40: “Dentro de poco veréis muchas cosas porque estamos preparando un proyecto muy grande. El proyecto Zzoilo va a crecer mucho”

Además, el joven quiere trabajar en un álbum de cara al 2022. “Mi idea de álbum es a partir de enero del año que viene. Hasta entonces quiero ir sacando música y luego ponernos con un EP o un disco”, nos confesó el joven. Tendremos que esperar para saber más detalles. Mientras tanto nos pondremos en bucle Superman.