Danny Ocean y Tokischa traen un nuevo vicio musical: ‘Dorito & Coca-Cola’

Danny Ocean se ha propuesto convertir sus nuevas canciones en la banda sonora de nuestro día a día. Y es que después del éxito de su colaboración con Tini, Tú No Me Conoces, el venezolano regresa con un nuevo hit. Y prepárate porque no es con una artista cualquiera.

Ella no es otra que Tokischa, la dominicana que está triunfando con su naturalidad y talento por todo el mundo. La hemos escuchado en temas con J Balvin y Rosalía, y ahora ha decidio seguir expandiendo su éxito de la mano de Danny Ocean.

Ambos dan vida a Dorito & Coca-Cola, una canción en la que predominan los sonidos urbanos y, sobre todo, los del dembow. Su letra está cargada de expresiones propias de la artista de República Dominicana. Danny la acompaña en esta naturalidad que tanto le caracteriza y ambos se dejan llevar por una canción cargada de química y coqueteo.

"Sé que a veces nos cuesta mucho entender diferentes realidades, pero parte de la realidad es que todas las mujeres TAMBIÉN tienen derecho a hablar como les de la gana! Expresarse como les de la gana! Invito a que entendamos un poco más allá este mensaje", dice Danny Ocean en su cuenta de Instagram. "Vinimos a esta vida a ser libres, amar y ser amados con mucha dosis de la misma. Para mi es un honor no solo hablar divinamente de las mujeres y el amor en mis canciones sino poder tratar de aportar en que el mundo entienda que la POPOLA ES LIBREEEE!", añade.

Pero eso no es todo. Dorito & Coca-Cola llega acompañado de un videoclip que, en tan solo unas horas, ha superado el millón de reproducciones. En él, nuestros protagonistas irrumpen una fiesta formal para aportar un toque de rebeldía y libertad. Así, acaban animando a los invitados a dejar a un lado lo correcto y darlo todo al ritmo de la canción. Y es que su base te atrapa en cuestión de segundos.

El venezolano continúa inundando su discografía de éxitos de la mano de artistas que son auténticos referentes de la industria. Y es que si unes un referente a otro referente, el resultado solo puede ser positivo. Y a ti, ¿qué te ha parecido Dorito & Coca-Cola? Una vez que la escuchas, no consigues despegarte de ella.