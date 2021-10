Las influencias de El juego del Calamar: Guiños, inspiraciones y detalles que quizá no has visto

El Juego del Calamar (Squid Game) se ha convertido en una de las series de moda a nivel mundial. Una tendencia que ha convertido este estreno de Netflix en lo más visto de este mes generando miles de titulares en todo el mundo: la influencia en los niños, los retos y desafíos, los virales de los famosos...

En las últimas semanas sus actores se han convertido en grandes estrellas a nivel internacional, la ropa en una futura tendencia para los disfraces y el género en uno de los más exitosos del sector del entretenimiento tanto en la televisión como en los videojuegos.

Porque la serie battle royale ha tenido una larga lista de influencias e inspiraciones que los amantes del séptimo arte, la televisión en Corea del Sur o del anime han sabido reconocer. Por si acaso no estás entre ellos, te resumimos aquí los guiños, las inspiraciones y los detalles que quizá no hayas visto de El Juego del Calamar.

De hecho, el propio director Hwang Dong Hyuk ya ha confirmado en varias entrevistas, por ejemplo en Variety, las principales influencias que recibió para construir su serie. ¿Cómo nació Squid Game (El Juego del Calamar)?

"Admito libremente que me he inspirado mucho en los cómics y la animación japonesa a lo largo de los años. Cuando empecé, yo también estaba en apuros económicos y pasaba mucho tiempo en cafés leyendo distintos mangas y cómics" explicó el realizador. ¿Quieres saber cuáles fueron esos títulos? De Battle Royale a Los juegos del hambre pasando por Running Man o Liar Game.

Battle Royale de Kinji Fukasaku

Obviamente es la referencia y la inspiración número 1 no sólo de El Juego del Calamar sino de cualquier battle royale ya sea en formato videojuego, serie, película, anime, manga, cómic... La película japonesa de Kinji Fukasaku es el germen de todo el entretenimiento basado en el concepto del último superviviente.

Quizá no haya necesitado una isla exótica y el concepto del concurso y el dinero no estuviera en su idea original pero para ello estaba el director surcoreano para dar nuevas ideas dentro de un género que no da síntomas de cansancio.

Liar Game

Este manga escrito y dibujado por Shinobu Kaitani es otra de las claras referencias del director de Squid Game. Sólo hace falta echar un vistazo al argumento para darse cuenta de las similitudes con la serie de Netflix: Un estudiante llamado Nao se ve envuelto en un misterioso concurso, el Juego del Mentiroso, donde los participantes tienen que robar dinero a otros concursantes.

En el todos contra todos hay tiempo para que los concursantes intenten echar abajo el juego. ¿Os suena?

Alice in Borderland

Protagonizada por Kento Yamazaki y Tao Tsuchiya, Alice in Borderland cuenta la historia de un gamer y sus dos amigos que se ven envueltos en una realidad paralela donde deben superar juegos sádicos si quieren seguir con vida.

No hay motivo económico como si sucede en Squid Game pero a lo largo de la trama queda claro que le objetivo de los personajes es vivir en un mundo diferente con más emoción, algo que también es uno de los motores de la serie de moda.

As the Gods Will

El propio director reconoció en varias entrevistas que hay algunas referencias a As the Gods Will en El Juego del Calamar. Sin embargo, después de su confesión hay una aclaración: "Es cierto (que el primer juego) es similar, pero después de eso no se parecen nada. No es algo que quiera hacer, asegurar que soy dueño de la historia, pero si tuviera que decirlo, diría que lo hice primero".

Hwang Dong Hyuk deja claro así que más que una lucha por el copyright ha habido una casualidad temporal en los casi 10 años que ha tardado en crear Squid Game. Los defensores de la película de Takashi Miike siguen asegurando que hay un presunto plagio pese a que comenzó a escribirla en 2008 y la cinta no se estrenó hasta 2014.

Los juegos del hambre

Si nos vamos a referentes más populares, está claro que hay detalles de El Juego del Calamar similares en Los Juegos del Hambre. De ello también ha hablado el realizador asegurando que "usualmente, en películas como esta, un genio parece resolver los juegos más complejos. Sin embargo, elegimos los juegos más simples para niños. No se trata sobre un héroe ganando el juego, sino que se trata de los perdedores".

Kamisama no Iutoori

Otro de los nombres propios que los amantes del manga reconocen en El Juego del Calamar es Kamisama no Iutoori publicado en 2011 y que ayudó al realizador de la serie de Netflix a poder avanzar en el guión de su obra en un momento en el que había dejado de lado el proyecto.