‘Moves like Jagger’: La arriesgada canción de Maroon 5 que el líder de los Stones hubiera deseado escribir

Mick Jagger es único. Nadie se mueve como él. Pero cuando se publicó la colaboración de Maroon 5 con Christina Aguilera, el líder de los Stones se mostró un poco intimidado: "¡Ahora siento algo de presión cuando salgo a bailar!". El carismático bailarín, que se quejó de no haber percibido ni un céntimo, también confesó: "Ojalá la hubiera escrito yo".

Es una canción muy delicada, tienes que atravesar tantas líneas y tantas cuerdas flojas que verdaderamente sientes que está a un paso de ser un desastre

Aunque el principal hit de la banda angelina tuvo que superar algún que otro escollo antes de ver la luz, se movió con celeridad hacia el nº 1 de LOS40. Ocurrió el 15 de Octubre de 2011. Hace ahora una década. Además, Moves like Jagger es la canción de Maroon 5 que más semanas ha estado en el primer puesto de la lista.

"A un paso de ser un desastre"

Moves like Jagger es el mayor éxito de Maroon 5. Se publicó en Junio de 2011, en la reedición de su tercer álbum Hands all over. El quinteto de Los Ángeles contó con la ayuda de dos auténticos ‘hitmakers’: Benny Blanco y Shellback. Además de producirla, ambos participaron en su composición junto a Adam Levine, quien reconocía en The Guardian que no fue una tarea fácil: "Todo fue muy complicado y sentimos que teníamos que dejarla apartada. Es una canción muy delicada, tienes que atravesar tantas líneas y tantas cuerdas flojas que verdaderamente sientes que está a un paso de ser un desastre".

Christina Aguilera, para frenar un poco la petulancia

El resultado de ese trabajo tan delicado fue una letra fanfarrona en la que el narrador hace referencia a su habilidad para impresionar a una mujer con sus movimientos de baile, que compara con los del legendario líder los Rolling Stones: “No necesito intentar controlarte/ Mírame a los ojos y seré tu dueño/ Con ellos moviéndose como Jagger/ Me muevo como Jagger".

Fue por eso por lo que incorporaron a Christina Aguilera. Lo decía Levine: “Hay mucha bravuconería en la canción, y la idea era que si añadíamos una figura femenina, podríamos frenar un poco la petulancia y sería más agradable". Sobre la neoryorkina, el cantante californiano solo tenía palabras de elogio: "Christina es una cantante increíble. No hay mucha gente ahí fuera que pueda cantar como ella lo hace. Fue como 'vamos a dejar que termine esto'. Y ella lo hizo en dos segundos".

“Tenía miedo de que saliera”

Además de su complicada elaboración, Moves like Jagger tuvo que superar más escollos. Se salvó por poco de convertirse en un descarte. Levine admitió en Rolling Stone que estaba nervioso por el riesgo que suponía ese homenaje a Jagger: “¡Mierda! Podía malinterpretarse. Tenía miedo de que saliera”. A Adam le asustaba que el público interpretara que quería compararse con el mítico vocalista. Lo reveló también en Daily Star: “La canción no va de que yo me mueva como Mick Jagger. De lo que se trata es de que todo el mundo lo haga. De que se pierda el sentido del ridículo en la pista”.

Al final, Maroon 5 asumió el riesgo. “Me acabó gustando su audacia y por eso decidimos seguir adelante con ella”, decía el co-autor del tema. “Es una de esas canciones que, definitivamente, supuso un riesgo. La verdad es que nunca habíamos publicado una canción así. Pero es fascinante hacer algo diferente, hacer algo nuevo. Me hace muy feliz que le guste a todo el mundo”.

“Nadie se mueve como Jagger”

Pero ¿qué tienen esos movimientos de Jagger que causan el delirio del público? ¿Por qué fascinaron tanto al líder de Maroon 5?. Él mismo lo explicaba en MTV News: "Sus movimientos son cuidadosamente calculados, pero ligeramente espasmódicos. Tiene una increíble experiencia rítmica en la que todas sus extremidades y cada hueso de su cuerpo se mueve por completo en diferentes momentos. Y es imposible recrearlos. Nadie se mueve como Jagger. La canción trata de eso. Por eso es tan divertida, es divertido intentarlo".

“Ojalá la hubiera escrito yo”

Así fue como los característicos saltos de Mick, sus movimientos de pelvis y de cadera, sus brazos en alto, el 'swing' de sus pies, las sacudidas de su cabeza o sus idas y venidas sobre el escenario, se convirtieron en el punto de mira del mundo entero. “Es muy halagador ¿no?”, dijo morritos Jagger en la BBC poco después del lanzamiento del single.

Pero también supuso cierta presión. “Es muy contagiosa. Es divertida. Lo único es que ahora ¡siento algo de presión cuando salgo a bailar!. Ojalá la hubiera escrito yo. Pero ¿no sería extraño?. Es que no parece una canción de Maroon 5, así que ellos probablemente están sorprendidos con su éxito como lo estoy yo”, confesó en Digital Spy.

“No ganas ni un céntimo"

Jagger aparece mencionado de forma tan destacada en la canción, que uno podría pensar que Maroon 5 le habría pagado los derechos por utilizar su nombre. Después de todo, los nombres de ciertas personas son marcas registradas (caso de Muse). Pero no fue así. Por eso, en cuanto tuvo la oportunidad, se quejó de no haber percibido ni una pequeña porción del pastel: “No ganas ni un céntimo cuando alguien hace una canción que se llama Moves like Jagger”, comentó en el show de David Letterman en 2012.

"Afortunados de contar con la aprobación de Mick"

Para la creación del videoclip, dirigido por Jonas Åkerlund, el líder de los Rolling Stone aportó su granito de arena. Y aprobó que se utilizaran algunas viejas imágenes suyas, que se intercalan con las Levine y las de Christina Aguilera. En declaraciones a MTV, Adam mostró su satisfacción: “Somos muy afortunados de contar con la aprobación de Mick, ya que nos permitió acceder a un montón de imágenes diferentes que son geniales y que no ha visto mucha gente, especialmente las nuevas generaciones que no saben lo increíble que era”.

10 años del récord de Maroon 5 en L0S40

El éxito de Moves like Jagger fue clamoroso en todo el mundo. Lideró las listas de más de 18 países, vendió mas de 14 millones de copias digitales y se convirtió en uno de los singles más vendidos de todos los tiempos. En Reino Unido fue el sencillo más vendido sin que, paradójicamente, hubiera alcanzado nunca el primer puesto de las listas. En 2021, diez años después de su publicación, fue certificado por la RIAA como Disco de Diamante (10 millones de copias) en Estados Unidos. Era el primer Diamante tanto para Maroon 5 como para Aguilera.

Igualmente, en España alcanzó una enorme repercusión. Es la canción de Maroon 5 que más semanas ha logrado estar en el nº 1 de LOS40. Alcanzó el liderazgo el 15 de Octubre de 2011 y lo mantuvo durante dos semanas. El 5 de Noviembre recuperó el pedestal y de nuevo se hizo con el puesto principal el 10 de Diciembre.