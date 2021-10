Britney Spears explica por qué ha decidido empezar a celebrar ya la Navidad y confiesa sus miedos

Este año será difícil de olvidar para Britney Spears. Después de treces años de lucha, por fin ha conseguido su tan ansiada libertad tras poder prescindir de la tutela de su padre. El hashtag de #FreeBritney ha sido un ancla para ella en este duro proceso en el que no se ha sentido sola.

Ahora ya es casi libre y se encuentra con muchas ganas de hacer cosas, aunque no todo es tan bonito como parece y así lo ha confesado en redes. “Seré honesta y diré que he esperado mucho tiempo para liberarme de la situación en la que estoy ... ¡¡y ahora que está aquí tengo miedo de hacer cualquier cosa porque tengo miedo de cometer un error!!!”, aseguraba.

Tiene a mucha gente pendiente de cada paso que da y eso es una presión que pocos pueden entender y asimilar. “Durante muchos años, siempre me dijeron que si tenía éxito, podría terminar ... ¡¡¡y nunca lo hizo!!! Trabajé muy duro, pero ahora que está aquí y cada vez más cerca del final, estoy muy feliz, pero hay muchas cosas que me asustan 😬!!!”, reconocía sobre el nuevo estatus que hay en su vida.

“Los paparazzi corren a través de los árboles 🌳 y en la carretera 🛣 cuando conduzco a casa y es espeluznante!!!! Y tengo que conducir por una escuela primaria ... los niños son un gran problema ... ¡¡¡¡pero yo también! No me gusta que intenten asustarme y saltar como lo hacen ... es como si quisieran que hiciera una locura 🤷🏼‍♀️!!! Entonces, como dije, tengo miedo de hacer algo mal ... así que no publicaré tanto en un mundo donde tenemos la libertad de ser libres, ¡es una pena!”, aseguraba sobre lo que está viviendo en estos momentos en los que se ha convertido en un personaje de máxima actualidad.

Llegó la Navidad

Aunque no es una sensación nueva para ella. “No he hecho nada para que me traten como lo he hecho durante los últimos 13 años!!! ¡¡¡Estoy disgustada con el sistema y desearía vivir en otro país!!!”, aseguraba en un tono un tanto desesperado.

Y en esa recuperada libertad hace las cosas a su manera. “Estoy celebrando la Navidad a principios de este año ... ¡¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿por qué no???!!! Creo que cualquier motivo para encontrar más alegría en la vida es una buena idea ... y no es ningún secreto que he pasado por eso en el pasado ... ¡así que podría tener que hacer las cosas un poco diferentes a partir de ahora!”, aseguraba junto a una foto de su salón que ya luce el árbol de Navidad.

¿Amenaza velada?

“¡¡¡Señor, ten piedad de las almas de mi familia si alguna vez hago una entrevista. Mientras tanto ... me mantengo alejada del negocio 💼 que es todo lo que he conocido en toda mi vida ... ¡¡¡por eso esto es tan confuso para mí!!! De todos modos… Dios los bendiga a todos 🌹!!!”, concluía un post un tanto amenazante y confuso.

¿Tendrá previsto hablar públicamente de todo lo que ha vivido y está viviendo? ¿Habrá pronto una entrevista con grandes titulares?