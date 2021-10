Para su sorpresa, Risto Mejide se reencuentra en ‘Got Talent’ con una vieja conocida de ‘Operación Triunfo’

Muchos conocieron a Alba Lucía en 2009 cuando entró en la academia de Operación Triunfo. En aquella edición Risto Mejide era el más temido de los integrantes del jurado. Ahora se han vuelto a ver la cara en Got Talent donde la cantante pensaba que no la iba a reconocer.

“Empecé a cantar en mi casa, en mi habitación, básicamente, cuando tenía 12 o 13 años. Y mis padres parece ser que me escuchaban por detrás de la puerta y dijeron, ‘oye, que lo hace bien la chica’”, contaba en su presentación en este segundo programa.

“Me he presentado porque sí que es verdad que he vivido experiencias similares, pero creo que ha llegado el momento de conseguir mi sueño”, explicaba sobre su presencia en este otro programa.

Alba Lucía aseguraba que no creía que Risto se fuera a acordar de ella porque ha pasado mucho tiempo, más de diez años. “Lo que quiero conseguir, así, a nivel personal, es la valoración de Risto porque sí es verdad que he coincidido con él, pero nunca he tenido su valoración y me gustaría escuchar, sobre todo, lo que dice Risto”, admitía.

Y con esa ilusión salió al escenario. Risto en seguida se sorprendió, aunque tardó en ubicarla para sorpresa de sus compañeros que no entendían lo que estaba pasando. “Tú y yo coincidimos hace 13 años en otro programa musical. Tengo una espinita clavada porque Risto no me valoró ninguna vez de manera directa y estoy esperando a ver si hoy lo puede hacer. Es arriesgado, pero sí”, confesaba antes de comenzar su actuación.

La valoración más esperada

Una vez terminó de cantar, Risto sonrió, pero no aplaudió. “Vozarrón”, fue la palabra que utilizó Edurne para definirla antes de entrar en una valoración más que positiva, igual que la de Dani Martínez. Pero quedaban las palabras que ella quería.

“13 años después… Yo era otro, tú seguramente también y fíjate cómo nos cambia la vida, a mí te aseguro que me ha cambiado totalmente. Me alegro que tuviéramos aquella experiencia y que tengamos hoy esta. Nos merecemos los dos una segunda oportunidad. Tú la has tenido ahora y yo la tengo ahora para decirte que gracias por tu talento porque si no fuera por tu talento yo hoy no estaría aquí”, decía el jurado. “Ya me voy feliz”, aseguraba la artista que acabó su paso por el programa con tres síes.

Habrá que ver qué pasa más adelante, pero, de momento, ya ha conseguido lo que quería.