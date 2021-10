Rolling Stones y la cultura de la cancelación. ¿Es ‘Brown Sugar’ una oda a la esclavitud?

Vivimos en plena cultura de la cancelación, en un momento en el que la corrección política nos hace cuestionar las obras artísticas, analizarlas desde el prisma de la actualidad. La consecuencia más inmediata es considerar como inaceptables u ofensivos algunos aspectos que, durante años, hemos pasado por alto. Los últimos en protagonizar un debate por las letras de sus canciones han sido los Rolling Stones, que han confirmado que excluirán uno de sus clásicos de su última gira.

Se trata de Brown Sugar, uno de los temas presentes en el legendario disco Sticky fingers (1971). No va a sonar en la gira en la que los Stones se encuentran inmersos, que paradójicamente se llama No Filter Tour, y que es la primera sin el batería Charlie Watts. El tema había formado parte del repertorio de la banda durante 52 años, lo cual es una muestra más de ese revisionismo artístico orientado a respetar las sensibilidades de todos, que en los últimos años han protagonizado campañas como Me Too y Black Lives Matter.

Sin embargo, la polémica por el contenido de la canción lleva ocupando páginas en la prensa un tiempo. En el diario The Chicago Tribune, el productor musical Ian Brennan escribió una columna condenando a Brown Sugar por su mensaje, por lo que llamaba una apología a la "esclavitud, violación, tortura y pedofilia" que se escuchan en su letra. "La violencia y los estereotipos representados en la letra de Brown Sugar son repulsivos", sentenció Brennan, "sin embargo, la canción continúa siendo transmitida por las emisoras de radio de todo el mundo y suena en cafeterías, aeropuertos, gimnasios y centros comerciales", considera.

La letra, creada por Mick Jagger, es una de las más polémicas de su carrera. En ella se pueden escuchar frases como "un barco de esclavos de la Costa de Oro rumbo a los campos de algodón / vendido en el mercado en Nueva Orleans / Un viejo esclavista con cicatrices que sabe que lo está haciendo bien / Escúchalo azotar a las mujeres alrededor de la medianoche".

El productor que firma el artículo se lamenta de una apología al racismo, a la violencia y a la historia de la esclavitud de las mujeres afroamericanas. Además, considera que en la letra se establece una oda al sexo interracial, con imágenes en las que no faltaban látigos, sadomasoquismo y drogas. Incluso hay quienes ven en su letra una analogía con los orígenes musicales de los Stones, partiendo de algunos estilos relacionados con la historia de los afroamericanos en el sur de Estados Unidos. Partieron del blues y el rock para evolucionar hacia el sonido que les caracteriza.

"La letra tiene que ver con la combinación de drogas y chicas. Esta canción fue algo muy instantáneo, un punto culminante definitivo", dijo el propio cantante de los Stones a en las notas del álbum recopilatorio Jump Back (1993). Desde que se grabó, a finales de 1969, Brown Sugar se integró como uno de los temas imprescindibles en los directos de la banda, y sería en agosto de 2019 la última vez que la interpretaron en un escenario.

Ya diez años antes Jagger analizó la letra en una entrevista en Rolling Stone, y reconoció que causaba problemas, y que quizá no aguantaría mucho como parte de su repertorio. "Dios sabe de qué hablo en esa canción. Es una mezcolanza. Todos los temas desagradables de una sola vez. Nunca escribiría esa canción ahora", dijo el cantante entonces. Analizó además su letra desde el punto de vista de la actualidad: "Probablemente me censuraría a mí mismo. Pensaría: 'Oh, Dios, no puedo. Tengo que parar. No puedo escribir así de crudo'".