Jesús Castro comparte un arriesgado outfit que ha dado que hablar: “Me gusta porque se nota lo prohibido”

“Hoy dolor, mañana fuerza”. Junto a estas palabras Jesús Castro compartía hace unos días un selfie frente al espejo con el que demostraba que le está dando duro con los entrenamientos y que su tableta vuelve a tener esas marcas de chocolate que tanto cuesta conseguir.

Ahora se encuentra en Argentina y parece que el calorcito del lugar le ha inspirado para uno de sus últimos outfits muy veraniego y arriesgado. “Probando outfit para la primavera en argentina, este estilo va bien? 😂”, bromeaba en redes.

El outfit en cuestión consistía en una camiseta de tirantes ajustada y larga que le hacía de vestido. Y lo de arriesgado no es porque parezca un vestido, que ya tenemos a Bad Bunny con prendas femeninas que nos hace romper esquemas en el género de vestuario. No, arriesgado por lo mucho que marca, que no deja nada escondido, ni pectorales, abdominales ni otros bultos masculinos que no han pasado desapercibidos.

Opiniones para todos los gustos

Como era de esperar, ha generado mucho debate y muchas risas porque hay muchas maneras de tomarse este estilismo, con diversión o en serio.

“Eso se va a poner de moda pronto bro @jesuscastroactor 😮😂”, aseguraba Nyno Vargas. “Mamacita 🔥”, añadía la actriz mexicana Begoña Narváez. No han sido los únicos que tenían algo que decir.

JAJAJJAJA divinooooo condon 😂😂😂😂😂😂😂😂

Tienes cositas my bro💃🏽

Me gusta por qué se nota lo prohibido 😂😂😂

Vaya trabuco

🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥lo que más me gusta es la Pistola 🔝🔝🔝🔝🔝pim pam pum tengo una pistola pim pam pum que dispara sola....😻😻😻😻

No se yo eh, marca mucho 😂😂

Te queda como anillo al dedo, si señor 🤣🤣😓🤣

Ufff q pivonazo 😍🔥

Estas bien con lo q sea…

Habría que ver si en España se atrevería a llevar un outfit similar.