Ariana Grande y Kelly Clarkson presentan su canción navideña ¡en octubre!

La Navidad ya está aquí. Y no lo decimos nosotros. Lo dicen casi todas las ciudades de España que ya tienen la iluminación puesta y el hilo musical sonando a villancicos; lo dicen los turrones, mazapanes y demás productos navideños que ya están en todos los supermercados; y lo dicen las estrellas internacionales de la música, como Ariana Grande y Kelly Clarkson, que están anunciando o estrenando sus canciones navideñas ¡en octubre!

Sí. Ya sabemos que técnicamente faltan dos meses y una semana para que sea oficialmente Navidad pero desde el momento en el que el 'chip navideño' lo inunda todo, esto es ya una carrera cuesta abajo y sin frenos hasta las fiestas blancas...

Y es que Kelly Clarkson ha decidido colocarse en el primer lugar de esa carrera 'ganándole' por la mano al resto de sus rivales siendo el primer tema navideño que ve la luz en este 2021. Santa can't you hear me es el nombre de su canción que ha estrenado junto al resto de temas que componen su nuevo álbum de estudio.

La estadounidense no está sola ya que tiene la increíble compañía de Ariana Grande. Una clásica ya de las canciones navideñas a quien hace no demasiado podíamos disfrutar en Santa tell me y cantando junto a Mariah Carey, la reina de las reinas del género que dentro de nada estará liderando los tops de canciones más vendidas con su All I want for Christmas is you.

When Christmas comes around es el nombre del disco navideño de Kelly Clarkson que incluye además otras colaboraciones como un dueto con Chris Stapleton en Glow o con Brett Eldredge en Under the Mistletoe.

En Santa can't you hear me las voces de Clarkson y Ariana Grande se complementan a la perfección dando vida a una letra de lo más navideña: "No necesito nada / Te envié una carta / Sobre cómo hacer realidad mis sueños / Lo que quiero para Navidad / Hasn Ven y me siento tan triste / Dime qué puedo hacer / Quédate con el muérdago… Santa, ¿no puedes oírme?"

Este es el segundo álbum de estudio navideño de nuestra protagonista. Wrapped in Red fue el primero, que vio la luz en octubre de 2013. Para Kelly Clarkson, la Navidad ha empezado.