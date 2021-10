Miley Cyrus ya está trabajando en su nuevo álbum de estudio

Hace menos de un año que Miley Cyrus sorprendió a todo el mundo publicando Plastic Hearts, un disco completamente nuevo con un sonido sorprendente con el que la solista quiso romper con una etapa de su vida marcada por el incendio de su casa y su divorcio de Liam Hemsworth. Desde entonces la intérprete ha estado presentando en directo esas canciones con sonido disco así como trabajando en el que será su noveno álbum de estudio.

El primero que publique bajo el sello discográfico de Columbia en lugar de su tradicional RCA Records (ambas de Sony) y también bajo su nuevo management Crush Music. Con ellos, la artista está publicando pequeñas píldoras de lo que podríamos esperar de este trabajo en el que de nuevo la estética disco de los 70 y los 80 podría tener un gran protagonismo.

Para ir preparando a su público y para ir calentando el ambiente de cara al futuro lanzamiento, Miley Cyrus ha reabierto el dominio que posee y que fue uno de sus primeros puntos de información (MileyWorld) cuando comenzó a publicar sus canciones bajo su propio nombre tras 'desembarazarse' de la piel de Hannah Montana allá por 2007.

De momento las grandes preguntas sobre esta nuevo proyecto musical de Miley Cyrus siguen siendo una incógnita. Como decíamos, todo apunta a que esa estética discotequera volverá a ser una pista de la apuesta musical de la solista pero hemos podido ver en los últimos meses como la estadounidense es capaz de adaptarse a casi cualquier género con su inconfundible talento y su voz quebrada.

De Metallica a Bonnie Tyler pasando por The Cranberries. Nada se le resiste a una Miley que ha tenido algunos altibajos en cuanto a cifras de ventas en su carrera discografica pero que ha ido agrandando su figura hasta convertirse en una de las impresindibles del panorama mundial de la música.

