Miley Cyrus y Metallica, juntos por primera vez sobre un escenario

Viven en mundos ciertamente diferentes de la música, pero Miley Cyrus y Metallica comparten el mismo amor por el rock. Es por ello que verlos juntos por primera vez sobre un escenario hará las delicias de todos sus fans.

Este encuentro tendrá lugar esta semana (todavía no se conoce la fecha exacta) en el programa estadounidense The Howard Stern Show, conducido por la personalidad de la radio que da nombre a este espacio de entretenimiento.

Todo apunta a que el cuarteto de San Francisco dejará el micrófono a disposición de la artista para interpretar juntos Nothing Else Matters. Cabe recordar que Miley fue una de las elegidas para versionar este clásico en la reedición del Black Album por sus 30 años en la llamada The Metallica Blacklist. Este monumental lanzamiento incluye covers de más de 50 artistas, entre los que también se encuentran J Balvin, Juanes o Elton John.

Pronto sabremos el día en el que veremos esta actuación tan esperada, por lo que es conveniente estar pendientes de las redes sociales del medio. Por ahora, tenemos que conformarnos con el anuncio que anticipa este momento:

Miley, rockera hasta la médula

No es ningún secreto que Miley es una rockera hasta la médula. No solo por su participación en el mencionado lanzamiento de Metallica que está a punto de ver la luz, sino que en sus propios discos hay buenas dosis de este género musical.

Sin ir más lejos, su último trabajo de estudio, Plastic Hearts, contiene temas hechos codo con codo con artistas de la talla de Joan Jett y Bili Idol: Bad Karma y Night Crawling, respectivamente. Además, en la última Superbowl interpretó ambos temas junto a estas dos leyendas.

Por otro lado, también le encanta hacer covers de sus temas favoritos del rock. Heart of Glass de Blondie, Just Breath de Pearl Jam o Wish You Were Here de Pink Floyd son tan solo algunos de los que han hecho enamorar a todos sus seguidores. Estas versiones en acústico se encuentran en su canal de YouTube y su visionado y escucha deberían ser obligatorios para todo el mundo. ¡Son auténticas joyas!