Beatriz Luengo confiesa lo que ha descubierto de Christina Aguilera trabajando con ella

El pasado febrero descubrimos que Beatriz Luengo estaba trabajando con Christina Aguilera en la composición de su próximo álbum. La española compartía unas imágenes suyas en el estudio que daban fe de esta unión. Algo que no suele ser habitual en Luengo que no es de hacerse fotos con todos los artistas con los que trabaja.

“Yo me doy cuenta de que tengo la suerte, por mi trabajo, de rodearme de gente con la que soñaba trabajar y no estoy haciéndome fotos. En el caso de Christina es que ella subió una foto conmigo en sus redes y me desperté al día siguiente con mi publicista diciendo, ‘Dios mío, los medios están preguntando qué estáis haciendo’. Le pregunté a su equipo, le dije, ‘mira, ha pasado esto’ y entonces me dijeron, ‘bueno, di que estás componiendo para el álbum’”, nos contaba en nuestra última conversación.

Pudimos hablar con ella de aquel momento y del fruto que dará ese encuentro. “Maravilloso, ha sido una experiencia. De tenerla en las carpetas a estar componiendo para ella ha sido maravilloso, conocer el genio que hay detrás de su carrera. Es una mujer que me ha encantado ver que es la absoluta líder de todo lo que ha hecho, de todos los mensajes que quería dar, de todos los sonidos por los que quería pasar”, explicaba sobre lo que ha supuesto coincidir con ella.

Una idea diferente

Muchos tenemos una idea de quién Christina Aguilera por el éxito que consiguió en los 90 cuando rivalizaba con Britney Spears. “Cuando escuchas a alguien con esa voz y digamos esos artistas que comenzaron como en los 90 y pico donde nos contaban que eran más intérpretes de grandes compositores que compositores en sí, no sé, me he dado cuenta de que Christina es parte de la composición de todos sus temas, parte de la producción, en un momento en el que, como a mí, tú estabas en un estudio con un productor y le decías lo que querías y el crédito de producción solo se lo llevaba el productor. Tú que estabas ahí diciendo lo que querías no te auto dabas crédito”, comentaba Luengo que sabe de lo que habla por lo que ella vive en su día a día.

En este tiempo que han compartido, la mujer de Yotuel Romero ha descubierto a una mujer que es más que una cantante. “Christina, su equipo, su entorno se fijó en lo impresionante intérprete que es y lo que he descubierto es que es una compositora espectacular, una productora increíble y una mujer muy preocupada en las cosas más terrenales y maravillosas que te puedas imaginar, con muchas ganas de mensaje, de innovar. No sé, me he quedado como enamorada de su manera de trabajar y de su personalidad”, confesaba.

Parece que el idilio es mutuo. Lo que no sabemos es qué fruto de aquellos días será el que aparezca finalmente en ese disco. “Es lo único que puedo asegurar, que estoy componiendo, pero luego después, ella está trabajando en su álbum desde hace mucho tiempo, con muchos compositores, no puedo saber cuántas canciones quedarán del trabajo que hemos hecho, pero que estoy escribiendo para ella, pues sí”, confirmaba. Habrá que esperar.