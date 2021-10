‘La última tentación’: La explicación que ha dado Isaac (Lobo) a su infidelidad a Lucía

Tras la gala anterior de La última tentación, en la que Isaac fue infiel a Lucía con Bela y hasta pasó la noche con ella, el joven ha aparecido en plató para dar su versión de los hechos.

Antes de entrar, quiso dejar claro que había ido "para dar la cara, explicar cómo me sentía en ese momento. Vengo a decir lo que siento pero no a justificarme porque sé que lo que hice estuvo mal".

Al llegar junto a Sandra Barneda, Isaac confesó que en el momento de tener frente a él a Bela solo pensó en él mismo y se dejó llevar con quien había sido una de sus mayores tentaciones: "Bela siempre me ha atraído, ya tuve una historia con ella sin estar con Lucía. Y al final pasó porque llevaba días dándole vueltas a la cabeza".

Sin embargo, quiso dejar claro que había reflexionado mucho sobre lo que había hecho y había encontrado una razón: ""Empecé con Lucía estando enganchadísimo a ella. Me fui a vivir con ella a Cádiz y estaba enamoradísimo de ella. Nos dieron la oportunidad de entrar al reality, lo pensamos mucho y al final decidimos ir".

Pero se dio cuenta de algo: "Estaba convencidísimo de que no iba a caer, pero pasar de estar todo el día juntos, a no verla... Me dio el bajón. No había tenido tiempo de asimilarme a mí mismo, a reencontrarme. Me di cuenta que necesitaba tiempo para estar solo, para estar con mis amigos, mi familia. Y para mí Bela fue una vía de escape, sé que fue un error, pero no era capaz de dejarlo", sentenció.