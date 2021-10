‘La última tentación’: Isaac encuentra la canción perfecta para explicar por qué le fue infiel a Lucía

Si hay una trama que tiene enganchados a los seguidores de La última tentación, esa es la que tiene como protagonistas a Lucía Sánchez e Isaac Torres ‘El Lobo’. Ambos se conocieron en La isla de las tentaciones, aunque su historia en aquella primera vez fue muy distinta.

Abandonaron el programa como buenos amigos. Otra cosa es lo que sucedió en España. Aunque Isaac empezó una relación con Marina García, la que se convirtió en la mejor amiga de Lucía en la casa, no dudó en cambiar de chica y empezar una relación más allá de la amistad con la gaditana. Menudo trío.

Traiciones, infidelidades y todo lo que eso conlleva llenó titulares y cruce de acusaciones en platós. Por eso no era de extrañar verles reaparecer en el programa que pretendía saldar cuentas pendientes entre los concursantes que ya habían pasado por la isla. La suya era una de las más comentadas.

Y aunque Isaac llegó asegurando que estaba muy enamorado y que su relación con Lucía era muy estable, no ha podido resistirse a la tentación de Bela que fue a saco a conquistar al chico con el que ya había tenido algún tonteo en España.

Manuel no dejaba de intentar abrirle los ojos a su ex, a Lucía, pero ella se resistía. Hasta que Sandra Barneda, en su visionado de emergencia, le puso las evidencias delante de los ojos. Isaac era el infiel del que todos hablaban.

Una canción que lo dice todo

Todo el mundo comenta esta historia y el protagonista no ha dudado en acudir esta semana a redes para dar su propia versión. Y no le ha hecho falta hablar. Le ha bastado recurrir a una canción y unas pocas palabras: “No pude resistirme a la tentación 🤪 @lericamusic @somosmeler #LaUltimaTentacion #Alarmas”.

Parece que el tema Alarmas de Meler y Lérica lo hayan compuesto especialmente para su historia. Eso sí, por mucho humor que intente echarle al asunto, las críticas le siguen lloviendo, no hay más que leer algunos de los mensajes que le llegan.