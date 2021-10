Los cuernos de Isaac llegan a Lucía en 'La Última Tentación' y provocan las lágrimas de los más inesperados

Hace una semana, La Última Tentación vivió su avance más agresivo. Sandra Barneda irrumpía en una de las villas para mostrar un 'visionado de emergencia', un avance que no podía esperar a la hoguera y al que nunca se había acudido en toda la historia del programa. Y como muchos podían imaginar, se trataba de las imágenes de Isaac y Bela besándose.

Un lío entre ambos extentadores solo podía significar que el círculo de Lucía tenía razón: 'el Lobo' del que se enamoró -y significó traicionar a su amiga quitándole el novio- le iba a poner los cuernos tarde o temprano. Y una edición después, muy a su pesar, se ha terminado cumpliendo.

Cuando la presentadora entraba en la casa con la tablet en la mano, las teorías sobre los protagonistas de los vídeos a presentar se disparaban. Al comenzar el visionado, la endereza de Lucía ante unas imágenes tan explícitas era de lo más sorprendente:

Lucía: "Si hay una cosa que he aprendido del año pasado a este, es que no voy a perder la salud por un hombre" ¿Qué os parece?



"Si hay una cosa que he aprendido del año pasado a este, es que no voy a perder la salud por un hombre" eran sus primeras palabras tras ver el beso. Unas palabras que directamente referenciaban a Manuel, quien le llegó a poner los cuernos hasta en dos ocasiones una misma noche durante su estancia como pareja en la tercera edición. Quizá fue por eso por lo que, en un principio, no soltó ni una lágrima.

La que no podía aguantar la emoción, en cambio, era su compañera Marina. La participante y exnovia del infiel en cuestión se frustró al ver las imágenes, ya que venía avisando de que eso ocurriría desde hace semanas. Lucía seguía aguantando el tipo asegurando que su relación con él había acabado en ese mismo momento, algo que Sandra Barneda recibió con lágrimas en los ojos empatizando con el caso de la participante.

Por último, Lucía acababa por pedir hablar con Manuel, su ex. Su vuelta a la convivencia acabó demostrando que pese no estar hechos el uno para el otro, podían llegar a ser amigos. Y quizá por eso la andaluza le acabó confiando a él que tenía razón sobre su actual novio. Él, por su parte, recibía la nueva llorando y sintiendo "la mala suerte" que tiene su ex en el amor.

Las palabras de Isaac

Para acabar el programa, el Lobo se pronunciaba sobre lo que hizo con Bela. Ya en sus primeras palabras, de lo más serias, daba la sorpresa refiriéndose a su relación en tiempo pasado:

Isaac vuelve a decir que el estilo de vida de Lucía no es el suyo. Me pregunto cuál será el estilo de vida de Lucía🤭



"Yo la quiero mucho, pero es que no es el estilo de vida que me gusta, ni que quiero para mi futuro realmente", sentenciaba Isaac. Algo que deja muy claro que no todo era del color de rosa, aunque también demuestra que es todo un experto en simular situaciones irreales. Un duro golpe para una de las parejas más polémicas de la isla, que seguro que acabará con un efecto dominó que acabe relacionando los programas restantes.