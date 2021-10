‘El Hormiguero’: David Bustamante recrea la mítica escena de ‘Ghost’, entre otras cosas surrealistas

David Bustamante lo está petando en el teatro con el musical de Ghost. Se alterna con Ricky Merino para dar vida a Sam, el fantasma más romántico al que dio vida en la pantalla Patrick Swayze convirtiéndole en uno de los personajes míticos de la comedia romántica.

Ya ha colgado el cartel de entradas agotadas y ha recibido la visita de amigos conocidos como David Villa y Juanfran. Y aunque no está claro que se refiriera a su nuevo proyecto, pero se dirigió a los hateres que critican su iniciativa a la hora de enfrentarse a nuevos retos, como este de los musicales.

Lo que está claro es que lo está disfrutando y cuenta con el apoyo de mucha gente, entre ellos, su familia y su novia, Yana Olina. Y está feliz y eso es lo que ha querido transmitir en su visita a El Hormiguero.

Haciendo jarrones

Como ya sabemos, en el programa de Pablo Motos, son más amigos de las performances que de las entrevistas. Marron sacó tres mini tornos para intentar recordar una de las escenas más icónicas de la película. Esa en la que Sam y Molly juntan sus manos en un torno de arcilla.

Aunque cada uno de ellos tenía su torno, el cantante expresó que necesitaba meterse en ambiente, que él no podía ponerse con la alfarería sin su Molly, así que cogió una peluca negra y se la plantó en la cabeza al presentador.

Sin duda, una escena de lo más surrealista ver a Pablo Motos con sus deditos intentando modelar mientras le rodeaba por detrás Bustamante cantándole al oído y diciéndole cosas como ‘te como el cuello, Pablo’.

Recreamos la mítica escena de ‘Ghost’ con nuestro mini torno casero #BustamanteEH pic.twitter.com/yQl6pZgXgm — El Hormiguero (@El_Hormiguero) October 18, 2021

Momentos musicales

Lo de la cerámica una chapuza, pero lo de cantar es otra cosa y aunque fue durante la publicidad, luego pudimos ver cómo Bustamante cogió la guitarra para improvisar un Unchained Melody de esos que nos ponen nostálgicos y algo ñoños.

Y que conste que no fue su único momento musical en el programa. Está claro que el cántabro es el invitado perfecto que se apunta a todo lo que le propongan. Si fue capaz de desfilar con las últimas tendencias más arriesgadas que propuso Pilar Rubio, cómo no iba a cantar No soy un superman al ritmo de la sintonía de El príncipe de Bel Air.

Está claro que Bustamante es uno de esos hombres cercanos que sabe cómo ganarse al público y hacer pasar un rato entretenido y como en familia.