David Bustamante recibe la visita de dos buenos amigos famosos en el teatro donde da vida al Sam de ‘Ghost’

El pasado 7 de octubre, David Bustamante compartía unas palabras en redes dirigidas a sus haters, aquellos que no dejan de criticarle. No especificaba a qué hacían referencia las críticas de las que se quejaba, pero muchos pensaban que se refería a su papel de Sam en el musical de Ghost en el que está trabajando.

Críticas que se vierten en redes sociales desde el anonimato y que no por eso dejan de afectar. Aunque ya avisaba el cántabro, hay Busta para rato. Y parece que para bien porque no deja de colgar el cartel de entradas agotadas en el teatro.

Son muchos los que ya han podido verle en esta nueva faceta y no dejan de alabar su trabajo. Y entre todos esos que han ido a verle hay muy buenos amigos. Ya ha publicado una fotografía con familia y novia sobre el escenario, pero no han sido los únicos.

Visita vip

Este fin de semana ha recibido la visita de dos grandes amigos a los que todos conocemos por el fútbol. “Nadie se quiere perder @ghostmusicalesp 💙💙💙🔝Hoy han venido a vernos dos Buenos amigos! @davidvilla #Juanfran 💪🏽💙🔝👍🏼”, compartía Bustamante junto a una imagen en la que podemos verles a los tres.

Y que conste que no es una fotografía de compromiso, lo hemos podido comprobar con el mensaje que le ha dejado David Villa en los comentarios: “Eres muy grande amigo, gracias por todo!!!! 😘”.

Ni son los primeros ni serán los últimos vips que pasan por el teatro para dar su apoyo. El día de su estreno, Bustamante ya mostraba la ilusión y agradecimiento por este nuevo proyecto y parece que lo está disfrutando.

Ilusionado con esta aventura

“Esta es la sonrisa que se le queda a uno después de reencontrarse con su público, de volver al su hábitat natural! El escenario! De hacerlo acompañado de unos compañeros/ padrinos/ profesores maravillosos … que me han dado una bienvenida inmejorable a su bonito mundo… El Teatro Musical! Gracias a todos! Os he echado de menos! Démonos la mano y no volvamos a soltarla jamás!💙🔝👍🏼 #Ghost #Sam”, expresaba al inicio del mes.

“Te lo mereces, eres muy grande amor❤️”, le contestaba por aquel entonces su chica, Yana Olina, que le ha mostrado su total apoyo en esta nueva aventura desde el minuto cero.