Lola Mencía de ‘La isla de las tentaciones’ y ‘Supervivientes’ aclara si Iván Rubio le ha pedido matrimonio

“A alguien le han pedido matrimonio en el fondo del mar?”. Esta pregunta al lado de una fotografía en la que parecía que Iván Rubio le estaba pidiendo matrimonio a Lola Mencía, hizo sonar las alarmas. “No, no es así”, aclaraba la que fuera una de las últimas supervivientes en su canal de mtmad.

“Me hubiese encantado, la verdad, porque hubiese sido una pedida super original, romántica y todo eso, pero…”, explicaba Lola antes de que su chico la interrumpiera para pedir que lo dejáramos como está. “¿Por qué no lo dejamos así? Sí, se lo he pedido, soy la hostia, que qué romántico soy. Chavales, el romanticismo que no se pierda”, decía Iván.

Pero no, Lola exigía la verdad para su público, y esa fotografía solo era el anticipo de un beso que se dieron bajo el agua. Eso sí, aseguró que “me ha pedido matrimonio en otra ocasión lo que pasa que no lo ha querido hacer oficial y me he callado la boca. Hay vídeo del momento, pero como no se me ha puesto ningún anillo en la mano, yo me he callado y no os he contado nada”.

Una pedida real

Por más que Iván pedía que dejara el tema porque la protagonista de Wild Lola es ella y no él, la leonesa es cabezota y siguió con lo suyo. “Sabe que lo que a mí me hubiera gustado es la pedida en Honduras cuando vino a verme a Supervivientes, pero bueno”, aseguraba.

“Quiso arreglarlo un día de fiesta. Me pidió matrimonio yo le dije que sí, lloramos, pedimos botellas de Môet, super felices, toda la discoteca dándonos la enhorabuena… Al día siguiente le digo, ‘¿qué? ¿cuándo le vas a decir a tus padres que me has pedido matrimonio?’. Y fue como ‘nada, tranquila, ya se lo diremos’ y fue como ‘vale, pues nada’. Así que, como no tengo pedrolo, ni tampoco le hemos dicho nada a nadie, es la primera vez que cuento esto, pues, no lo hicimos oficial. Vamos, que hubo pedida, pero no fue en el fondo del mar”, aclaraba sobre ese momento tan feliz y poco comentado.

Aclarado el tema, se pusieron a jugar a quién conoce más a quién, demostrando que tienen mucha química. Parece que Lola ha logrado mejorar esa imagen que dio tras su paso por La isla de las tentaciones cuando le fue infiel a Diego y ha encontrado la estabilidad junto al futbolista valenciano. Veremos si acaba en boda o no.