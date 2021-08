Lola, cuarta finalista de Supervivientes 2021, ha vuelto a pasar un mal rato a causa de los rumores que envuelven su actual relación. Esta vez no ha sido en el plató del concurso sino en el de El Programa del Verano, donde el tema ha surgido provocando una reacción de lo más curiosa en directo.

Aunque ha ido como invitada para hablar de su paso por el reality, la conversación ha acabado basándose en un nuevo rumor sobre Iván Rubio. Su actual pareja fue uno de los protagonistas indirectos de su paso por Honduras, y no es de extrañar. Su marcha en solitario de La Isla de las Tentaciones para 'vivir la vida' dejó muy confundida a la audiencia, aunque tiempo después se enamoraría del futbolista y empezaría una relación seria con él.

Él siempre ha dejado claro su voluntad de no convertirse en personaje público, algo que ella ha recalcado incluso en el programa matinal. Sin embargo, los rumores acerca de una infilidad por su parte eclipsaron su final de Supervivientes, algo que ahora parece haberse repetido en plena entrevista:

Lola (‘SV 2021’) se sincera en directo sobre la supuesta nueva infidelidad de su novio: “Es que es muy majo”

Cuando la presentadora daba paso a Carlos García López, un periodista que había investigado en los últimos días un supuesto suceso de su chico, todo se tambaleaba. Una persona de Benidorm -lugar donde ambos residen- actuó como fuente de la información dada, contando que supuestamente una de sus amigas había estado en un pub junto a Iván de manera distendida hasta que éste la invitó a dormir en su casa.

La historia acababa con la chica no yendo a casa del futbolista por no tener ropa para cambiarse tras pasar la noche, algo que Lola encajaba en directo con total normalidad. Incluso el periodista se mostró sorprendido de que se lo tomase de esa manera, llegando a decir que su chico "era muy majo" por ofrecerse a prestarle ropa a la supuesta chica si se quedaba en su casa.

Lola, harta de rumores

La exsuperviviente se mostraba tan confiada por una simple razón: sigue confiando plenamente en su chico. Prueba de ello es que respondía a la información de la fuente de la manera más natural posible, y aunque no lo desmentía, sí daba a entender que todo venía a causa de que su novio haya sido "simpático" con la gente que se le acerca en bares.

Confesaba tener los mensajes de Instagram repletos de informaciones de ese estilo, una situación que afirma no hacerle nada de gracia. Un tormento que, en sus propias palabras, comenzó desde su salida de República Dominicana hacia España; ya que no pudo hacer pública su relación con el futbolista para no destapar el contenido del último programa del formato. Después de ocultarlo durante meses, admite que "le duele" que ahora pasen por esta situación de rumores.

Aunque venga lo que venga, ella deja muy claro en sus redes sociales lo enamorada que está, aprovechando cualquier publicación para demostrarlo. Sin duda, queda claro que dos de los grandes amores de su vida son Iván y Horus -con el que aún no ha podido reencontrarse después de Honduras por problemas de agenda-, y hará falta mucho más que rumores para que se venga abajo.