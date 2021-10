¿Por qué Michel Brown no participará en el regreso de ‘Pasión de Gavilanes’?

La noticia seriéfila de la semana, sin lugar a dudas, es el regreso de Pasión de Gavilanes. La exitosa ficción que dio la vuelta al mundo en 2003, vuelve con una segunda temporada y un teaser que ha hecho las delicias de sus nostálgicos.

Pero para más expectación el anuncio se amplió con la confirmación del reparto original: Danna García, Mario Cimarro, Paola Rey, Juan Alfonso Baptista y Natasha Klauss retoman sus personajes en los nuevos capítulos.

Sin embargo, la mala noticia es que Michel Brown, el actor que dio vida al inolvidable Franco Reyes no estará en este revival.

¿Cuáles son las razones de su ausencia?

Es la gran ausencia del regreso. Y, seguramente que iba a ser uno de los mayores reclamos para ver las entregas, pero él mismo ya habló de ello.

Lo contó el pasado año cuando los rumores de un regreso de la serie eran cada vez más fuertes: "He decidido no hacerla. Cada uno es dueño de sus decisiones y me da la impresión que fue un proyecto muy exitoso y soy partidario de que las cosas hay que saber dejarlas volar", explicó.

"Tiene mucho riesgo hacer una segunda temporada, pero respeto que mis compañeros se monten en ese bus. La experiencia va a ser increíble para ellos", añadía. "Yo me estoy encontrando con historias fascinantes por el camino y volver a una historia antigua hoy no me llama la atención".

Entre esas historias nuevas a las que sí se apunta está Parot, la serie que se estrenó el pasado mes de mayo en TVE y Hernán, la ficción de Amazon Prime Video en la que también participó. Dos de los últimos proyectos en los que le hemos podido ver.