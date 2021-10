ABBA comparte un fragmento de su nueva canción, ‘Just a Notion’

Que hay que adaptarse a las nuevas tecnologías para estar al día de la música y las tendencias es una realidad. Los perfiles de los artistas y grupos lanzan novedades, sorpresas y nos ayudan a estar al día de todos sus proyectos. Lo que quizá sorprende es la rapidez con la que algunos grupos más classic se han adaptado a las redes. Es lo que ha pasado con ABBA, que hace tan solo unas semanas abrió su propia cuenta de TIkTok, coincidiendo con el anuncio de su regreso a la música.

Según la revista Billboard, durante mucho tiempo la banda fue la más buscada en TikTok sin contar con un perfil oficial, por lo que su presencia ha hecho las delicias de muchos de sus fans, y ya tienen dos millones de seguidores. Por eso, han decidido usar esta red social de moda para presentar un avance de su nueva canción: Just a Notion. El breve fragmento muestra una fuerte melodía de piano pop, similar a sus anteriores singles, pero un tempo más rápido y animado.

Los iconos del pop suecos crearon todo un acontecimiento global para dar a conocer sus nuevas canciones, con las que pretenden reconquistar las listas de éxitos. ABBA presentó dos singles, I Still Have Faith In You y Don't Shut Me Down, anunciaron un disco de diez temas y una serie de conciertos "revolucionarios" en los que sus avatares virtuales tocarán éxitos como Mamma Mia y Waterloo. Voyage, su nuevo álbum, saldrá a la venta el 5 de noviembre.

Hablando sobre la esperada reunión, ABBA ha hablado en un comunicado: "Ha pasado un tiempo desde que hicimos música juntos. Casi 40 años, en realidad. Tomamos un descanso en la primavera de 1982 y ahora hemos decidido que es hora de terminarlo. Dicen que es una temeridad esperar más de 40 años entre álbumes, así que hemos grabado una continuación de The Visitors.

También se ha hablado mucho del proyecto con el que prometen sorprender a sus fans, ese concierto virtual en el que ellos no tocarán en directo. Así lo ha anunciado: "A decir verdad, la principal inspiración para volver a grabar proviene de nuestra participación en la creación del concierto más extraño y espectacular que puedas soñar. Vamos a poder sentarnos en una audiencia y ver a nuestro yo digital, interpretar nuestras canciones en un escenario en un estadio personalizado en Londres la próxima primavera. ¡Extraño y maravilloso!".