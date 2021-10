Coldplay y Selena Gomez cantan Let Somebody Go en el ‘Late Late Show’

El pasado viernes, 15 de octubre, se estrenaba el noveno álbum de Coldplay, Music of the Spheres. La banda inglesa ha contado para este disco con grandes voces como la de BTS, Jacob Collier, We Are KING y Selena Gomez. Esta última, con la canción Let Somebody Go, ha sido la más esperada por los fans de Gomez y de las colaboraciones más exquisitas del disco.

Para la artista texana, la colaboración era un sueño hecho en realidad. Hace unas semanas, se publicó que desde este lunes el grupo británico iba a tener su residencia musical en el programa de James Corden, Late Late Show. Así que, para esta ocasión especial, los intérpretes de Yellow deicidieron hacerlo de una manera única e inolvidable. Y con compañía, claro. Arrancaron con Let Somebody Go y con... ¡Selena Gomez!

En escena, podemos ver a un Chris Martin emotivo, cantando detrás de un piano adornado con figuras celestiales, las mismas que adornan la portada de su nuevo disco. "To Let Somebody, To Let Somebody Go...", comienza a cantar Martin. Observamos un escenario iluminado con unas luces de colores morado, azul y rosa fluorescentes, para trasladarnos al universo que nos hizo viajar Music of the Spheres.

A continuación, reaparece Selena Gomez de las sombras y escuchamos su voz angelical y única dentro del mundo de la música. La química entre ambos era muy sincera, pues el sentimiento que expresaban al cantar lo transmitían a los fans.

El vídeo de la actuación ha sido reaccionado con mucho cariño por parte de sus seguidores. Muchos de ellos expresan su apoyo y amor hacia la voz de la joven cantante. Otros comentan la performance de la pareja con memes tiernos.

Sin duda, Coldplay y Selena Gomez han sabido muy bien arrancar el show de James Corden, que ahora se ha convertido en un momento inmortal para todos nosotros.