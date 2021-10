Beatriz Luengo: “Cuando María Pedraza me nombra me siento feliz por lo que he sufrido siendo multidisciplinar”

Netflix está reponiendo la serie Un paso adelante que supuso el espaldarazo de muchos artistas que siendo muy jóvenes daban sus primeros pasos en aquella academia de baile. Una de ellas era Beatriz Luengo, aunque, en su caso, ya tenía camino a las espaldas.

En los últimos años ha estado muy centrada en la música y muchos se preguntan si ha abandonado definitivamente la interpretación. “Es verdad que mi vocación máxima es la música y la creación de música y lo que he tenido con la interpretación es que los tiempos no me han jugado a favor”, admite.

Parece que no verla en otra serie ha tenido más que ver con una cuestión de agendas. “Cuando me han propuesto algo que me ha interesado, porque el guion me gustaba o porque sentía que podía desarrollar un personaje muy diferente a otros que he hecho, el tiempo no me ha acompañado, ya tenía como otros compromisos. Y a lo mejor en épocas en las que he estado en otros países, como cuando hice de jurado de OT en Argentina, o cuando he estado aquí haciendo Tu cara me suena, que era un momento en el que estaba anclada en un país y digamos que con unos horarios muy marcados que podía permitirme hacer otras cosas, no ha aparecido el proyecto”, confiesa.

Ahora vive a caballo entre España y Miami y allí le han hecho varias propuestas. “En Miami lo que se rueda mucho son novelas y cosas así, que me han llamado para hacer, pero no me siento cómoda en el lenguaje y en la manera, creo que es algo que tienes que nacer con una manera de entender la interpretación con una forma y yo no he crecido con esa manera, así que, digamos que no me ha atraído ningún proyecto dentro de Miami. Los que me atraen están fuera y tengo que aprovechar cuando estoy fuera. Hemos tenido como un desamor”, asegura.

El peso de Un paso adelante

Ser una de las protagonistas de Un paso adelante, una serie juvenil que tuvo tanto éxito, fue un arma de doble filo. “Cuando nosotros salimos en Un paso adelante, yo había hecho cine, había hecho un montón de series, había hecho teatro un montón –con 15 años ya estaba en la Gran Vía de Madrid-, y terminó la serie y lo lógico, yo no digo que como ahora, salgas de una serie con éxito y hagas cine y de todo, sino que lo lógico hubiera sido, por lo menos volver al punto en el que estaba, es decir, ir a los castings y que se me tenga en consideración si es que el personaje lo puedo dar. Me encontré todo lo contrario, no me querían ver en ningún casting y los pocos accesos que tuve a los pocos directores de casting que accedieron a darme una oportunidad, me decían cuando llegaba, ‘¿pero tú no eres bailarina?’”, relata.

En aquel momento, o se era actriz, o se era cantante o se era bailarina, no había opción de poder expresarse en diferentes campos. “Para mí fue muy duro entender, en un país como este, donde mi madre creció viendo a Marisol y a Joselito, es que casi te diría que lo hemos inventado nosotros, lo de cantar y actuar y bailar, generaciones antes de que yo existiera, ¿por qué habíamos llegado a ese punto donde si eras actriz no podías ser cantante o si eras actriz no podías ser bailarina? Ahora eres compositora y bailarina y se entiende”, reflexiona sobre cómo han cambiado las cosas en ese sentido.

Los prejuicios de ser multidisciplinar

Ella ha vivido mucho tiempo con esos prejuicios. “Cuando empecé, en mi discográfica me decían, ‘si eres compositora, tienes que salir con una guitarra porque si bailas eres una Britney, parece que te dan los temas’. Y yo me había compuesto mi hit Lerele, mi fusión con el flamenco y el urbano, bailando en el vídeo y no podía contar que era mi composición y mi propuesta con el baile. Gracias a Dios ahora se puede estar en una serie y hacer cine, se puede ser actriz y cantante, se puede ser compositora y bailar, han cambiado mucho las cosas”, expresa feliz de poder vivir ahora esa situación.

Hace un tiempo María Pedraza aseguró que verla en Un paso adelante la había inspirado para bailar. Todo un piropo que a Beatriz Luengo le hizo mucha ilusión escuchar. “Cuando yo veo que alguien como María Pedraza me nombra u otras personas que están ahí, me siento feliz porque he tenido que sufrir mucho el prejuicio de ser multidisciplinar”, asegura.

“María Pedraza, si la sigues en redes lo verás, es bailarina de conservatorio, sube unas poses espectaculares y es actriz, ni más ni menos que de La casa de papel que es la serie más importante que ha salido en los últimos años de España. Y lo que más me gusta no es solamente que se pueda desarrollar como actriz sin que eso sea un problema, sino que es cool y la gente lo ve normal”, asegura sobre la actriz que en alguna ocasión la ha tomado a ella como referencia.

De momento no puede confirmar ningún proyecto en este sentido, pero seguro que antes o después volveremos a ver a Beatriz en alguna serie.