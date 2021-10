Albert Álvarez, finalista de ‘Supervivientes’, tiene nueva y espectacular novia

Albert Álvarez es uno de esos hombres guapos que pasan por los realities enamorando a muchas, pero enamorándose de pocas. Le vimos en Supervivientes donde pasó a ser un desconocido para muchos a uno de los jóvenes del momento. No logró superar a Omar Montes, pero llegó a la final con él después de demostrar que era un gran luchador. Por algo ha sido siete veces campeón de España de atletismo.

Su vida no ha sido fácil y la relató en su primer libro en el que habló de lo duro que fue vivir como deportista de élite y tener unos orígenes humildes que le llevaron a tomar, a veces, malas decisiones.

Pero ha demostrado ser un joven de convicciones, con ganas de superarse y de conseguir sus metas, y no solo en la pista. Es reflexivo y tiene las ideas muy claras y aunque ha ganado mucha popularidad en televisión, tiene claro que no es a lo que quiere dedicarse.

Aunque no rechaza seguir participando en realities, de hecho, tras la isla, pudimos verle en La casa fuerte. Por mucho que había alguna empeñada en tirarle los tejos, él no caía en la tentación. Todavía tenía la mente puesta en su ex.

Nueva novia

Pero la vida sigue y las relaciones se superan y parece que él lo ha hecho. Se le ve de lo más enamorado de una venezolana que lleva años afincada en nuestro país. Se llama Stephanie Gómez y es toda una influencer que tiene más de medio millón de seguidores en TikTok.

Precisamente es en esa red social donde ha compartido un vídeo que resume la química que tiene la pareja y lo enamorados que están el uno del otro. Seguro que harán muchos viajes juntos porque ella es una amante de recorrer mundo y mostrarlo en sus redes.

Él no ha dudado en compartir el vídeo que ella le ha regalado y se ha pronunciado por primera vez sobre ella: “Gracias por el regalo. Gracias por lo que me demuestras día a día. Te quiero”.